Larian rinvia la patch 7 beta di Baldur's Gate 3, ma svela altre novità in arrivo

Nelle scorse ore avrebbe dovuto essere rilasciata ufficialmente una versione closed beta della mastodontica Patch 7 di Baldur's Gate 3, che avrebbe permesso ad alcuni fan di provare in anteprima alcune delle novità più attese per il capolavoro di Larian Studios.

Tuttavia, lo studio di sviluppo è stato costretto a dare una brutta notizia: sarà necessario attendere qualche giorno in più per poterla scaricare, dato che la beta è stata ufficialmente rinviata.

Larian spiega infatti che a causa di un bug imprevisto, il team di sviluppo si è accorto che dopo questa versione i tiri di dado passivi hanno smesso di funzionare senza una vera ragione.

Di conseguenza, il team tornerà a lavorare sulla Patch 7 per cercare di capire cosa abbia causato questo bizzarro comportamento.

Nel frattempo, per ingannare l'attesa, Larian ha svelato alcune novità molto interessanti che saranno disponibili per il prossimo aggiornamento del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon).

Insieme ai nuovi finali malvagi e al supporto alle mod, il nuovo aggiornamento introdurrà infatti la possibilità di utilizzare le varianti della modalità onore anche in partite personalizzate: così facendo potrete godervi le sfide aggiuntive con le regole che più preferite.

Inoltre, durante l'epilogo avremo a disposizione più alleati per la battaglia finale, coerentemente con le scelte intraprese fino a quel momento ma che, almeno in due casi specifici, sembravano essere quasi ignorate.

La nuova patch di Baldur's Gate 3 introdurrà anche una nuova schermata di caricamento per l'atto 3, sistemerà diversi bug legati ai dialoghi e migliorerà alcune cutscene specifiche: eviteremo ovviamente di fare spoiler in questa sede, ma se siete interessati a saperne di più vi lasciamo al post ufficiale al seguente indirizzo.

Per gli utenti interessati a provarla in anticipo, la closed beta dovrebbe essere comunque rilasciata nel corso di questa settimana, ma al momento non ci sono indicazioni più precise al riguardo. L'uscita completa, invece, rimane attualmente prevista per settembre.

Nel frattempo, gli appassionati stanno continuando a scoprire segreti davvero inaspettati, come missioni secondarie "failsafe" per le vostre azioni meno sagge.