La Patch 7 di Baldur's Gate 3 è enorme: finali malvagi, crossplay, supporto alle mod e tanto altro

Pur avendo lasciato il mondo di Dungeons & Dragons, Larian sta ancora lavorando alacremente a Baldur's Gate 3, con un nuovo aggiornamento per il kolossal fantasy e tante altre novità che verranno inserite in altri aggiornamenti.

In una nota pubblicata su Steam, Larian ha spiegato nel dettaglio cosa succederà a Baldur's Gate 3 e, se amate le partite dal tono malvagio, stavolta verrete accontentati.

«Abbiamo ancora qualche asso nella manica», dichiara Larian con una certa fierezza.

Con la Patch 7 verranno inseriti finali malvagi migliorati al gioco per conclusioni ancora più oscure alle vostre partite più sinistre, sia per le partite più crudeli "normali", sia per le partite nei panni dell'Oscura Pulsione.

Inoltre, per non farsi mancare nulla, Larian ha deciso anche di creare delle nuove tracce musicali per questi finali. Una di queste la potete ascoltare qui sotto:

La patch mira anche a correggere diversi bug segnalati, inclusa la riluttanza di Jaheira a seguire il gruppo e lanciarsi in combattimento, i saluti tutt'altro che romantici di Wyll, così come le battute della narratrice misteriosamente scomparse dallo scontro tra Gortash e l'Oscura Pulsione, per citarne alcuni.

La Patch 7 introdurrà anche degli strumenti di modding ufficiali, permettendo di modificare grafica, animazioni, suoni, statistiche e altro ancora per trasformare Baldur's Gate 3 in ogni modo.

Ma non è finita qui perché, oltre alla Patch 7, Larian è pronta ad altri aggiornamenti.

Il team di sviluppo continuerà a concentrarsi sulla correzione di bug, sul miglioramento delle prestazioni e sulla stabilità per assicurare la migliore esperienza di gioco possibile. Inoltre, Larian annuncia di aver iniziato a lavorare attivamente per portare il crossplay e la photo mode in Baldur’s Gate 3, che saranno inseriti in nuovi update.

Sembra proprio che Larian Studios non voglia mollare Baldur's Gate 3, così come le star del gioco che stanno facendo di tutto per rimanere in quel mondo.

A questo punto non è detto che la serie di Baldur's Gate (che potete scoprire con dei comodi bundle su Amazon) non possa continuare in qualche modo, ma Larian ha confermato di aver finito di lavorare con questo importante franchise.