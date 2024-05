Tutti licenziano, ma gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 aprono il settimo studio

Larian Studios, ormai celebre sviluppatore di Baldur's Gate 3, aprirà un settimo studio a Varsavia, in Polonia.

I fan della saga (trovate i primi due giochi in offerta su Amazon) sanno bene che il team in questione ha guadagnato grande stima e visibilità a livello internazionale.

Advertisement

Del resto, ricorderete che Baldur's Gate 3 è riuscito a conquistare un record niente male di recente, essendo il primo gioco a vincere il GOTY in tutti i principali awards annuali.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, la nuova sede consentirà allo studio di «potenziare l'attuale ciclo di sviluppo di 24 ore», con l'amministratore delegato di Larian, Swen Vincke, che ha dichiarato di voler creare un team per lavorare ai suoi due nuovi RPG «molto ambiziosi».

«La visita alla [conferenza polacca sull'industria dei videogiochi] GIC l'anno scorso ha confermato ciò che pensavo da tempo: qui c'è un sacco di talento e molti sviluppatori che la pensano come noi», ha dichiarato Vincke.

«Inoltre, molti di loro vogliono lavorare sui giochi di ruolo, quindi è un'accoppiata perfetta».

Il responsabile dello studio Ula Jach ha aggiunto: «La decisione di aprire uno studio permanente a Varsavia dimostra quanto sia seria la nostra intenzione di incoraggiare la creatività, la collaborazione e l'innovazione nel cuore della vivace scena videoludica polacca.»

E ancora: «Siamo entusiasti dell'opportunità di collaborare con l'abbondante talento e l'esperienza della regione, soprattutto considerando la forte reputazione della Polonia come hub per gli appassionati di giochi di ruolo e videogiochi.»

I Larian Studios Warsaw si uniranno agli studi di Quebec, Dublino, Guildford, Barcellona, Gand e Kuala Lumpur.

All'inizio di quest'anno, Larian ha confermato che il suo prossimo gioco non sarà Baldur's Gate 4, né un DLC o qualcosa che abbia a che fare con Dungeons and Dragons. Si tratterà piuttosto di quei due giochi di ruolo già citati, che per ora rimangono avvolti dal misterp.

Ad aprile, lo studio aveva dichiarato che era ancora “presto” per questi progetti, mentre Vincke aveva affermato che quello che sta per arrivare sarà il “miglior lavoro di sempre” del team.