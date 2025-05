Larian avrebbe "predetto" il GOTY 2025 di Clair Obscur

In occasione della sua partecipazione a The Game Awards 2024, Swen Vincke, CEO di Larian Studios e director di Baldur's Gate 3, aveva intrattenuto gli spettatori fingendosi una sorta di "veggente", descrivendo le caratteristiche del videogioco che vincerà il GOTY 2025.

Nonostante si sia trattato ovviamente di una mossa goliardica e che intendeva bacchettare l'industria videoludica per le continue pressioni messe sulle spalle degli sviluppatori e per i costi ormai fuori controllo, oggi c'è chi pensa che nelle parole di Vincke ci fossero riferimenti a uno dei videogiochi più soprrendenti di questo 2025.

Kotaku segnala infatti che tantissimi fan hanno visto in quelle parole un riferimento a Clair Obscur: Expedition 33, gioco di ruolo a turni che ha saputo conquistare tutti (lo trovate su Amazon), più con il semplice "passaparola" che con enormi campagne marketing.

Le sue parole, che vi riproporremo tradotte qui di seguito, sembrerebbero effettivamente rispecchiarsi perfettamente con il successo ottenuto da Sandfall Interactive:

«L'oracolo mi ha detto che il Gioco dell'Anno 2025 verrà realizzato da uno studio che ha scoperto la formula per arrivare su questo palco. È stupidamente semplice, ma per qualche motivo continua a venire persa.

Uno studio crea un gioco perché vogliono farne uno che loro stessi vogliono giocare. L'hanno creato perché nessun altro prima di allora lo aveva fatto. Non l'hanno fatto per aumentare le quotazioni di mercato. Non l'hanno fatto per servire il brand. Non dovevano rispettare target di vendita, o temere di essere licenziati qualora non lo raggiungessero.

Sono stati guidati dall'idealismo, volevano che i loro giocatori si divertissero e hanno capito che se gli sviluppatori non si divertivano, nessuno l'avrebbe fatto. Hanno compreso il valore del rispetto, che se avessero trattato bene i loro sviluppatori e giocatori, loro stessi li avrebbero perdonati se le cose non fossero andate come previsto. Ma soprattutto gli importava dei loro giochi, perché amano i giochi. È davvero così semplice».