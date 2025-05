Clair Obscur è così famoso da avere le sue prime truffe

La fama nel mondo dei videogiochi si misura con una serie di fattori, più o meno classici e leciti, ma tra questi c'è sicuramente la nascita di operazioni truffaldine per attirare i fan, e in questo caso quelli di Clair Obscur: Expedition 33.

Questo, e le mod discutibili.

Come riporta IGN US, infatti, Sandfall Interactive si ritrova ora a dover fronteggiare una proliferazione di prodotti non autorizzati, dedicati in questo caso all'adorabile Esquie.

Il gigantesco e adorabile compagno di viaggio di Clair Obscur: Expedition 33, che ricorda per certi versi il Baymax di Big Hero 6, è diventato in brevissimo tempo una sorta di mascotte non ufficiale del gioco, scatenando un fenomeno di merchandising che ha però messo in allarme gli sviluppatori di Sandfall Interactive.

Al punto che, per arginare gli acquisti su siti e piattaforme non autorizzate, il team di sviluppo si è rivolto ai fan per avvertirli con un comunicato ufficiale:

«Abbiamo notato la comparsa di numerosi siti web sospetti che vendono peluche di Esquie. Per essere chiari: qualsiasi sito di terze parti che commercializza questi prodotti non è ufficialmente autorizzato.»

Sandfall ha anche evidenziato come molti di questi venditori utilizzino immagini generate dall'intelligenza artificiale per pubblicizzare i loro articoli, con il rischio concreto che si tratti di vere e proprie truffe.

La buona notizia è che, per venire incontro alle evidenti richieste della community, il team ha confermato di essere al lavoro su peluche ufficiali di Esquie, invitando i fan alla pazienza

«Vi preghiamo di pazientare e di non farvi truffare!», avverte il team di sviluppo parlando alla community sempre più ampia di Clair Obscur.

Nel frattempo, Clair Obscur: Expedition 33 continua a ricevere aggiornamenti, con la recente patch 1.2.3 che ha introdotto modifiche al bilanciamento dell'abilità Stendhal di Maelle.

La popolarità del gioco aumenta e, a questo punto, non ci stupirebbe che possa arrivare anche su Nintendo Switch 2, così da avere una piattaforma extra per sbancare in Giappone, magari.