Lara Croft sta per tornare su Nintendo Switch

Nel 2021 era stato confermato per la prima volta che Lara Croft sarebbe sbarcata presto anche su Nintendo Switch.

Feral Interactive che si sta infatti occupando del porting in versione handheld di Lara Croft e il Guardiano della Luce e Lara Croft e il Tempio di Osiride anche su Switch (trovate la Lite su Amazon a prezzo interessante).

La conferma è arrivata verso la fine dello scorso anno, lasciando i fan dell'archeologa piacevolmente sorpresi.

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, i tempi sembrano essere maturi e l'uscita della collection sarebbe davvero vicinissima.

L'Entertainment Software Rating Board (o ESRB) ha recentemente valutato The Lara Croft Collection di Feral Interactive Limited in esclusiva per console Nintendo Switch.

La valutazione lo descrive come una «raccolta di due giochi d'azione e avventura», il che sembra in linea con gli annunci relativi agli spin-off letti nei mesi scorsi.

Nella descrizione ufficiale pubblicata dall'ESRB leggiamo: «i giocatori aiutano Lara Croft e i suoi alleati a cercare artefatti per impedire ad antiche divinità di distruggere il mondo».

E ancora: «Da una prospettiva isometrica, i giocatori attraversano le rovine della giungla e gli antichi templi, risolvono enigmi e combattono orde di creature nemiche (ad esempio, dinosauri, scarabei giganti, demoni di pietra), usando lance, pistole, mitragliatrici e fucili per sconfiggere le forze nemiche in combattimenti frenetici.»

Insomma, tutto sembra suggerire che il debutto di Lara su Switch sia proprio grazie ai due capitoli con visuale isometrica.

Feral Interactive ha anche reso noto alcune settimane fa che avrebbe preso in considerazione un'uscita fisica per la The Lara Croft Collection. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che Il Guardiano della Luce è uscito originariamente nel 2010 (qui la recensione), mentre il successivo Il Tempio di Osiride vide invece l'esordio nel 2014 (qui la recensione).

Ma non solo: qualcosa sta già bollendo in pentola per un nuovo videogame AAA con protagonista l'iconica eroina, in collaborazione con Amazon Games.