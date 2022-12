Nuovo Tomb Raider, Amazon Games pubblicherà e svilupperà il titolo

Tomb Raider tornerà e questo lo sappiamo, ma vista la situazione di Crystal Dynamics il fatto che stia subentrando anche Amazon Games è una notizia particolare.

Dopo l’ultima trilogia, che potete recuperare su Amazon, la nuova saga di Tomb Raider era effettivamente un limbo un po’ particolare.

Prima dell’annuncio del nuovo capitolo datato qualche mese fa, infatti, Square Enix aveva cominciato a cedere tutti i suoi franchise occidentali.

Una vendita che è stata realizzata per dei motivi precisi ovviamente, e che sono stati rivelati successivamente.

«Siamo entusiasti di annunciare che Crystal Dynamics è entrata in collaborazione con Amazon Game Studios per il prossimo grande capitolo della serie Tomb Raider», esordisce il profilo ufficiale Twitter del brand, che continua: «continuerà la saga di Lara Croft in un’avventura multipiattaforma per giocatore singolo e guidata dalla trama. Amazon Games supporterà e pubblicherà a livello globale!».

Amazon Games Studios non è di certo una garanzia totale, bisogna dirlo, visto che i titoli lanciati (tolto Lost Ark per un periodo) non è che siano stati esattamente un successo.

Per altro quel “supporto” di cui si parla nella prima nota dello sviluppatore non è relativo solo alla pubblicazione, ma anche allo sviluppo del nuovo Tomb Raider next-gen.

Come riporta Game Informer, infatti, Scot Amos di Crystal Dynamics ha approfondito riguardo alcuni dettagli della collaborazione:

«Con Amazon Games, abbiamo trovato un team che condivide la nostra visione creativa e i valori per un universo di Lara Croft attraverso lo spettro delle possibilità. Sono in una posizione unica per riscrivere il significato delle collaborazioni editoriali e di sviluppo, e non vediamo l’ora di forgiare questo nuovo percorso insieme, iniziando con la creazione del più grande e migliore gioco di Tomb Raider mai realizzato.»

Sembra quindi che Tomb Raider tornerà con una doppia firma, per così dire, ovvero quella di Crystal Dynamics ed Amazon Games. Come recita uno stralcio del comunicato stampa: «Amazon lavorerà con il team di Crystal Dynamics da zero per dare vita alla loro visione, dallo sviluppo fino alla pubblicazione».

Nel frattempo Amazon tornerà a supportare i videogiochi in altri modi, per così dire, perché la divisione Prime Video ha dato ufficialmente il via libera alla serie di God of War.