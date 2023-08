La versione 4.0 di Genshin Impact presenta novità e bonus gratis

Via comunicato stampa, HoYoverse ha finalmente rilasciato le ultime novità sulla versione 4.0 di Genshin Impact, in arrivo davvero presto.

Il free-to-play si è ormai imposto sul mercato, garantendo aggiornamenti frequenti e costanti (i fan possono in ogni caso mettere mano a tanti gadget a tema su Amazon).

Genshin Impact verrà aggiornato alla versione 4.0 e introdurrà la sua quinta nazione, Fontaine, il 16 agosto.

Per celebrare questo grande aggiornamento, HoYoverse organizzerà la prima mostra d'arte ufficiale di Genshin Impact per il pubblico di tutto il mondo.

Guarda il trailer della versione 4.0 del gioco poco sotto, nel player dedicato:

Punti salienti della versione 4.0 di Genshin Impact:

• Introduzione di Fontaine, la Nazione della Giustizia e la culla della cultura e dell'arte

• Esplorate nuovi maestosi paesaggi, una serie di missioni avventura e storie ricche di contenuti

• Tuffatevi in alcune aree subacquee di Fontaine e scoprite aree e misteri perduti

• Continuazione della storia principale con le missioni dell'Archon di Fontaine

• Tre nuovi personaggi giocabili: Lyney, Lynette e Freminet

• Due nuovi boss nemici con attacchi e movimenti unici

Un Portale di teletrasporto per Fontaine verrà sbloccato a nord-est del deserto di Sumeru dopo aver completato la missione dell'Archon: Atto III - La canzone del drago e della libertà.

Dopodiché, sarà possibile andare alla scoperta di Fontaine, ma la missione dell'Archon di Fontaine continuerà solo dopo aver completato l'ultima missione dell'Archon Caribert.

Inoltre, la mostra d'arte ufficiale di Genshin Impact "Avventura senza fine a Teyvat - Capitolo di Fontaine" farà tappa a New York, Parigi, Taipei e Tokyo il 19 agosto e in seguito sarà disponibile online in 15 lingue, gratuitamente.

Restando in tema, Tower of Fantasy verrà lanciato sulle console PlayStation l'8 agosto 2023 e porterà con sé il nuovo personaggio Liu Huo oltre a molto altro ancora.

Ma non solo: ricordiamo anche il successo di un'altra produzione dello stesso team di sviluppo, ossia l'ormai celebre Honkai Star Rail , che ha infatti guadagnato oltre 100 milioni di dollari in meno di un mese.

Per concludere, vi ricordiamo che sulle pagine di SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate al gioco in questione.