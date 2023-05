Honkai Star Rail ha già guadagnato 100 milioni di dollari in meno di un mese

Se prima del lancio alcuni fan potevano nutrire dubbi sul possibile successo di Honkai Star Rail, soprattutto tenendo in considerazione quanto realizzato da Genshin Impact, dopo gli ultimi dati ormai possiamo affermare con certezza che il nuovo titolo di HoYoverse è un altro incredibile successo.

Secondo gli ultimi dati compilati da GamingonPhone, il nuovo free-to-play su PC e mobile è già riuscito a ottenere incassi incredibili, corrispondenti a oltre 100 milioni di dollari in meno di un mese dal lancio.

Per rendere un'idea di quanto sia impressionante tale cifra, ricordiamo che HoYoverse aveva già confermato che tale cifra corrispondeva proprio al budget iniziale di sviluppo di Genshin Impact: è dunque possibile immaginare che, anche in questo caso, il team abbia già recuperato i costi di produzione.

Ricordiamo che Honkai Star Rail (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) è stato rilasciato soltanto lo scorso 26 aprile in forma totalmente gratuita: nella prima settimana era già riuscito a incassare ben 42 milioni di dollari, portando la cifra a superare il tetto dei 100 milioni nelle scorse giornate.

Secondo le statistiche, pare che il gioco di ruolo a turni sia riuscito perfino a ottenere numeri migliori dello stesso Genshin Impact al lancio: chiaramente, la popolarità del precedente titolo ha giovato notevolmente al suo successo, ma dato che gli unici guadagni effettivi arrivano dalle microtransazioni è altrettanto evidente che gli utenti sono rimasti soddisfatti dall'offerta ludica proposta.

Del resto, anche nella nostra recensione avevamo sottolineato che si tratta di un'opera impressionante per essere un "semplice free-to-play" e non vediamo l'ora di scoprire come si evolverà la storia con i prossimi update.

Possiamo considerare il successo di Honkai Star Rail anche un'ottima rivincita per tutto il settore dei giochi di ruolo a turni, che dopo gli ultimi insuccessi sembravano quasi arrivati al capolinea: HoYoverse ha dimostrato che c'è ancora un mercato sufficientemente forte per questo genere di giochi.

Se siete curiosi di provarlo e siete iscritti a Prime Gaming, cogliamo l'occasione per segnalarvi un bundle che vi regalerà Stellar Jade gratis — da conservare per le vostre prossime evocazioni.