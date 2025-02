La strategia multipiattaforma è «fantastica», secondo Xbox

Xbox ha intenzione di invadere il mondo dei videogiochi e Craig Duncan, capo di Xbox Game Studios, ha descritto la strategia multipiattaforma di Microsoft come una scelta vantaggiosa sia per i giocatori che per gli sviluppatori.

Negli ultimi mesi, diversi titoli precedentemente esclusivi per Xbox sono arrivati su PlayStation e Nintendo Switch, tra cui Sea of Thieves, gioco lanciato proprio sotto la supervisione di Duncan quando era a capo di Rare, che è stato tra i primi a solcare i mari di altre console dopo aver avuto la sua dose di merchandise su Amazon.

La strategia multipiattaforma si è ampliata tantissimo, anche con Forza Horizon 5 di recente, e spesso è stata criticata anche dagli analisti e dalla community.

Durante l’ultimo episodio dell’Xbox Podcast, Duncan ha risposto a una domanda sul significato di questa strategia per la community Xbox (tramite VGC):

«Penso che sia positivo per i giocatori e per i nostri studi. I nostri team creano giochi straordinari e vogliamo dare loro la possibilità di raggiungere il pubblico più vasto possibile.»

Microsoft ha annunciato l’arrivo di diversi titoli su altre piattaforme, a partire da Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Grounded.

Sappiamo anche che Doom: The Dark Ages uscirà anche su PS5, così come Indiana Jones e l'Antico Cerchio, che arriverà in primavera su PS5.

«Credo sia fantastico per i giocatori poter vedere i nostri titoli arrivare su più piattaforme. Ogni sviluppatore desidera che il proprio gioco raggiunga il maggior numero possibile di persone, e mi piace poter offrire questa opportunità», ha aggiunto Duncan nel podcast.

Durante il podcast, Duncan ha inoltre dato una notizia abbastanza tremenda per i fan di Xbox. Si tratta dell'ufficialità del rinvio di Fable, che ora darà al team di sviluppo molto più tempo per completare l'opera come si deve.

Comunque sia non mancano i giochi per gli utenti Xbox, visto che proprio oggi è arrivato anche Watch Dogs Legion.