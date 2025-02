Ex PlayStation nomina un gioco gratis Game Pass come GOTY

L'ex capo di PlayStation Studios, Shuhei Yoshida, ha definito Blue Prince, un puzzle game in arrivo su Xbox Game Pass ad aprile, come un potenziale candidato al Game of the Year 2025.

Il gioco sarà disponibile dal 10 aprile su Xbox One, Series X/S, PC e Cloud Gaming. Blue Prince è stato presentato durante l'Xbox Indie Showcase insieme ad altri titoli in arrivo su Game Pass (che trovate su Amazon).

Nonostante possa essere passato inizialmente inosservato, il gioco ha ricevuto ottime anteprime nell'ultimo anno, attirando l'attenzione di una figura di spicco dell'industria come Yoshida.

Il gameplay di Blue Prince si svolge a Mt. Holly, dove il giocatore deve esplorare un maniero i cui ambienti cambiano quotidianamente.

La meccanica principale consiste nello scegliere quale stanza apparirà dietro ogni porta chiusa, influenzando così il proprio percorso attraverso l'edificio.

Gli sviluppatori descrivono Blue Prince come una "avventura puzzle strategica che sfida i generi". Il giocatore dovrà navigare attraverso "corridoi mutevoli e stanze in continuo cambiamento", cercando di raggiungere la misteriosa "Stanza 46".

Ogni decisione presa nel selezionare le stanze da esplorare plasma il percorso del giocatore, con nuove sfide e segreti da scoprire dietro ogni porta. Tuttavia, la planimetria del maniero si resetta quotidianamente, aggiungendo un elemento di imprevedibilità all'esplorazione.

L'arrivo di Blue Prince su Xbox Game Pass al day one rappresenta un'interessante aggiunta al catalogo del servizio, soprattutto considerando l'endorsement di una figura autorevole come Yoshida.

Gli appassionati di puzzle game avranno presto l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità in questa promettente avventura.

