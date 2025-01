Forza Horizon 5 arriva su PS5, è ufficiale

È ufficiale: Forza Horizon 5 verrà lanciato su PS5 questa primavera. Il porting è affidato a Panic Button, lo studio noto per le sue conversioni tecnicamente impressionanti, come quelle di Doom, Doom Eternal e Wolfenstein II: The New Colossus su Nintendo Switch.

La versione PS5 includerà tutti i contenuti già disponibili su Xbox e PC, offrendo l'esperienza completa del celebre racing open-world di Playground Games anche ai giocatori PlayStation.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

[NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO]