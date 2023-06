La Stagione 3 di The Witcher è arrivata, ma sta piacendo? Arriva una risposta

La terza stagione di The Witcher su Netflix è arrivata (perlomeno, la prima parte), con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia per un'ultima volta.

Il protagonista della saga (che trovate anche nella serie di videogiochi di CD Projekt, recuperabile su Amazon) cambierà infatti attore principale a partire dalla prossima Stagione 4.

Sembra che Liam Hemsworth non abbia intenzione di deludere gli appassionati, cosa questa che rassicura (almeno in parte).

Ora, come riportato anche da ComicBook, sembra proprio che la Stagione 3 stia piacendo abbastanza alla critica specializzata.

Su Rotten Tomatoes, al momento in cui scriviamo, sono state pubblicate 12 recensioni che hanno assegnato alla terza stagione dello show un punteggio del 92%.

Si tratta ovviamente di un risultato piuttosto alto, anche se forse non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto che la seconda stagione dello show ha un punteggio del 95%, il che la rende "Certified Fresh".

Detto questo, il punteggio del pubblico della seconda stagione è molto più basso, pari al 58%. Al momento non esiste un rating dell'utenza per la terza stagione, ma potrebbe esserci ancora una volta un enorme divario tra critica e fan.

Vedremo quindi come sarà accolto dal pubblico il ritorno di Geralt e compagni, che - ricordiamo ancora una volta per quei pochissimi che non lo sanno - sarà l'ultimo con Henry Cavill nei panni dell'iconico strigo.

La prima parte della terza stagione di The Witcher è in onda su Netflix da oggi, 29 giugno prossimo. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà con la seconda parte, a partire dal 27 luglio.

