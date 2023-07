La serie TV di Fallout si mostra ancora, e non sembra per niente male

Fallout ha un posto speciale nel cuore dei fan, tanto che in attesa di Fallout 5 presto sarà il turno della serie TV ufficiale targata Amazon Prime Video.

Lasciando da parte giochi come Fallout 76 (che trovate su Amazon a prezzo bassissimo), lo show promette di essere fedele - ma non troppo - ai capitoli recenti.

Alcune settimane fa, infatti, Todd Howard ha dichiarato che la trama della serie TV di Fallout sarà separata da quella dei videogiochi.

Ora, dopo che l'attore Walton Goggins ha reso noto di aver terminato le riprese per lo show, un nuovo leak mostra altri dettagli inediti.

Come riportato anche dai colleghi di PCGamesN, la serie televisiva di Fallout è stata oggetto di un'altra fuga di notizie, che ci permette di dare un'occhiata allo scenario principale.

Gli scatti rubati dal set mostrano un Vault-Tec, auto e tute retro-futuristiche in stile anni '50 e alcune pistole legate con il nastro adesivo. Trovate tutto nel tweet sottostante.

Queste immagini dello show non svelano chissà cosa, ma grazie a loro possiamo farci un'idea di ciò che ci aspetta, compreso un livello qualitativo che non sembra male per niente.

A questo non punto non ci resta che attendere di saperne qualcosa di più, magari con un primo trailer ufficiale, anche perché il primo video mostrato tempo fa non è sicuramente bastato ai fan. Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nell'attesa, il sempreverde DigitalDreams ha condiviso alcuni mesi fa un video che mostra Fallout 4 con oltre 300 mod e Reshade Ray Tracing, per un risultato realmente sorprendente.

Ma non è tutto, visto che di recente qualcuno si è anche dilettato a utilizzare l’Unreal Engine 5 per dare vita a un concept trailer di Fallout 5, a suo modo davvero ben fatto.