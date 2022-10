Fallout, la serie TV torna in un primo video (e c’è la Nuka-Cola)

Amazon è ancora al lavoro sulla serie TV dedicata a Fallout, in arrivo nei prossimi mesi sul già ricchissimo catalogo di Amazon Prime Video.

Considerando il successo di giochi come Fallout 76 (che trovate su Amazon a prezzo molto allettante) i fan della saga Bethesda aspettano con trepidazione anche lo show live-action.

Se nella celebrazione dei 25 anni del franchise, Prime Video ha pubblicato la prima foto ufficiale della serie TV in arrivo, è ora il turno di altre novità.

Difatti, dopo aver scoperto chi sarà uno dei protagonisti della serie, è arrivato il momento di ammirare un primo video che mostra alcuni dettagli della serie.

Come riportato anche da Wccftech, un nuovo sguardo alla serie TV di Fallout in fase di sviluppo da parte di Amazon Studios lo troviamo infatti in un nuovo video che fa parte di una serie che celebra il 25imo anniversario del franchise.

Il filmato, che trovate in apertura di notizia, mostra Todd Howard di Bethesda che parla di come è nata l’idea di una serie TV, dei vari dettagli della produzione e di altro ancora.

Ma non solo: durante il video è possibile vedere uno dei set, dettagli di un’armatura e una bottiglia di Nuka-Cola, ben nota a chi mastica il gioco da generazioni.

Lisa Joy e Jonathan Nolan, il duo dietro lo show Westworld, saranno i produttori esecutivi di questa serie, i quali affiancheranno gli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner.

La serie sarà interpretata da un cast composto al momento da Walton Goggins, Ella Purnell e Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Al momento non è stata fissata una data di messa in onda della serie di Fallout, sebbene la premiere dovrebbe tenersi quasi certamente nel corso del 2023. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, Howard, produttore esecutivo di Bethesda, ha rivelato che New Vegas era stato inizialmente concepito come un’espansione di Fallout 3.