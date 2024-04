Amazon ha già rinnovato Fallout per una seconda stagione

Capita sempre più spesso ormai, ma è sempre un buon segnale quando una serie TV viene già rinnovata per una seconda stagione prima di andare in onda, come capitato allo show di Fallout di Amazon Prime Video.

Come riporta Variety, la produzione ha ricevuto la possibilità di continuare con il progetto di Jonathan Nolan e mettere in cantiere una seconda stagione di Fallout.

Dopo aver convinto Bethesda, vincendo su tantissimi progetti che nel corso degli anni sono stati bocciati, questa serie dedicata al mondo post-apocalittico videoludico per eccellenza ha ancora molto da dire.

La California Film Commission ha annunciato di aver assegnato $152 milioni in incentivi fiscali a una dozzina di programmi televisivi. Tra questi ci sono tante produzioni, come “Dr. Odyssey” su ABC e “Grotesquerie” su FX, ma Prime Video sfrutterà $25 milioni a inserire nel budget della seconda stagione di Fallout.

La serie ha avuto un budget di $153 milioni, quindi complessivamente più dell'intero tax credit, ed è stata prodotta per la maggior parte a New York. Un anno fa, Amazon ha ricevuto $25 milioni per trasferire la seconda stagione di “Citadel” in California. Tuttavia, lo show è stato successivamente ritirato dal programma e il denaro è stato rimesso nel pool generale per altri spettacoli, tra cui Fallout le cui riprese inizieranno a settembre, a quanto pare.

I fan di Fallout si dovrebbero preparare a vedere uno show di grande qualità, quindi.

Vedremo se lo show sarà all'altezza delle aspettative e, se non altro, potremmo capirlo gratis. Amazon ha infatti deciso di mostrare il primo episodio di Fallout in maniera gratuita: ecco come farlo.