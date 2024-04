Fallout Stagione 2 potrebbe essere stata "spoilerata" nella prima serie

Lo show televisivo di Fallout potrebbe nascondere uno spoiler a sorpresa in bella vista, il quale rimanderebbe alla Stagione 2, a cui i fan di Fallout: New Vegas farebbero bene a prestare molta attenzione.

La serie ispirata alla IP Bethesda è infatti piena di omaggi e strizzatine d'occhio più o meno velate.

Nella recensione della serie TV vi abbiamo del resto raccontato a chiare lettere che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il redditor "OmegaSpartan256" ha formulato una teoria piuttosto verosimile che rimanderebbe proprio alla Stagione 2.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla prima stagione della serie Prime Video. Proseguite a vostro rischio.

A quanto pare, nella serie la Confraternita d'Acciaio si fonderebbe sa con la Legione di Caesar di New Vegas.

Per chi non lo sapesse - o per chi non ha ancora messo piede in New Vegas - la Legione di Caesar ha un ruolo importante nel gioco di ruolo Obsidian del 2010.

La fazione giurava fedeltà a Caesar, che si autodefiniva figlio del dio romano Marte, e si dava nomi latini e romani come Lucius e Gaius.

È qui che entra in gioco la teoria che rimanderebbe alla Stagione 2: la Confraternita d'Acciaio nella serie Prime Video ha tutti nomi stranamente unici quando sale di grado nel gruppo: Maximus, Titus e Thaddeus sono solo alcuni di quelli conosciuti.

Come suggerisce l'utente di Reddit, lo zelo religioso - come il marchio - rende ancora più convincente l'idea che i resti della Legione di Ceaser si siano trasferiti e abbiano plasmato il ramo occidentale della Confraternita d'Acciaio a loro piacimento.

E poi c'è il colpo di scena: la bandiera rossa e gialla della Confraternita d'Acciaio, che si vede occasionalmente nel corso della prima stagione. Chi altro usa lo stesso schema di colori? Sì, la Legione di Caesar.

Dato che il finale della prima stagione di Fallout è palese che rimandi a New Vegas, la presenza della Legione di Caesar sarebbe il modo perfetto per dare un tono alla seconda stagione.

Nell'attesa di scoprirlo, recuperate i migliori e peggiori capitoli della serie di Fallout nella nostra classifica.