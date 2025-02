"La" scena di The Last of Us S2 non sarà la più brutale

In The Last of Us S2 ci sarà la trasposizione di una delle scene più iconiche, e drammatiche, della storia dei videogiochi recente, ma a quanto pare non sarà la scena più d'impatto che potremmo aspettarci nella nuova stagione della serie TV di HBO tratta dal capolavoro di Naughty Dog.

I videogiocatori sanno che, a un certo punto, Pedro Pascal sarà protagonista di quella che probabilmente sarà la scena più chiacchierata dagli spettatori che conosceranno la storia di The Last of Us dalla serie TV.

Tuttavia, come ha svelato Neil Druckmann in una recente intervista (tramite The Gamer), ci sarà una scena ancora più brutale che è stata eliminata dal gioco. Druckmann non è sceso in dettagli, ma ha dichiarato: «Sono davvero emozionato all'idea che il pubblico possa vederla.»

Vedremo se questa nuova scena sarà in grado di rubare... la scena al momento topico che ha contribuito a rendere The Last of Us Part II il capolavoro che è stato.

Ed è interessante che la produzione HBO abbia deciso di inserire molte novità anche per i giocatori.

Oltre alle scene inedite, infatti, ci saranno personaggi inediti in The Last of Us S2. Uno di questi è stato menzionato sempre di recente. «C’è un personaggio piuttosto importante di cui si parla molto nel gioco, un po’ come abbiamo fatto con Frank [Murray Bartlett] nella prima stagione, che apparirà questa volta», ha dichiarato Druckmann, lasciando intendere che il casting per il ruolo sia già stato completato.

Cambienti che saranno relativi a Abby, personaggio da sempre al centro di controversie, che sfortunatamente temo ne solleverà altre per via del suo fisico. Nella serie HBO, infatti, non avrà la stessa muscolatora prominente che aveva nel videogioco perché, semplicemente, stavolta non è una parte centrale della trama.

E, nell'attesa di questa seconda stagione, a quanto pare HBO ha già in mente una terza e quarta stagione.