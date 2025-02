The Last of Us Stagione 3 e 4 sarebbero già nei piani

La seconda stagione di The Last of Us sta per arrivare, e come rivelato da Neil Druckmann e Craig Mazin, l'adattamento di Part II non si esaurirà con questa stagione.

Sebbene HBO non abbia ancora ufficialmente confermato una terza stagione, Mazin ha dichiarato che le conversazioni sono in corso, e che è "abbastanza probabile" che la storia si estenda oltre la stagione 3, senza però rivelare in che direzione si evolverà.

Non è solo una questione di cronologia: come rivelato da EW, i due creatori hanno un piano chiaro, anche se il numero di stagioni o episodi necessari per raccontare tutta la storia rimane ancora un'incognita.

Con l'inizio della seconda stagione ormai prossima, il pubblico può aspettarsi episodi densi e ricchi di emozioni.

Druckmann ha parlato di come hanno suddiviso l'intera narrazione di Part II (gioco che trovate su Amazon) in "pezzi" per capire cosa espandere o modificare per la serie, con la stagione 2 che culminerà al settimo episodio, facendo un uso significativo della durata limitata delle puntate.

«Penso che sia abbastanza probabile che la nostra storia si estenda oltre la terza stagione», spiega Mazin.

«Quanto oltre? Non posso dirlo. E questo non vuol dire che non ci siano altre storie che potrebbero essere raccontate, ma questa storia è quella che stiamo raccontando io e Neil.»

«Abbiamo un piano», aggiunge Druckmann. «Sappiamo cosa dobbiamo fare per andare avanti, ma non sapremmo dirvi in questo momento esattamente quanti episodi o quante stagioni ci vorranno per arrivarci».

Mazin ha paragonato il lavoro sui singoli episodi a una cena, dove ogni episodio è come un "pasto abbondante", un'esperienza ricca di azione, dramma e profondità che promette di non annoiare mai.

Con una stagione 2 che si preannuncia come un'esperienza intensa e completa, è chiaro che la serie non è solo un adattamento, ma un'espansione narrativa pensata per rispettare e, al contempo, amplificare il materiale di partenza.

La strada verso la stagione 3, sebbene ancora incerta ma forse più vicina del previsto, resta quindi comunque affascinante e ricca di possibilità.