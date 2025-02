The Last of Us S2 avrà un personaggio inedito e non sarà "lineare"

La seconda stagione di The Last of Us di HBO si prepara a portare sullo schermo gli eventi di The Last of Us Part II, ma con una sorpresa.

Tra le nuove aggiunte al cast, ci sarà un personaggio mai apparso nel videogioco, che trovate su Amazon, ma solo menzionato.

Ad anticiparlo è stato Neil Druckmann, co-creatore della serie e del videogioco, durante un’intervista a Entertainment Weekly (via GameSpot).

«C’è un personaggio piuttosto importante di cui si parla molto nel gioco, un po’ come abbiamo fatto con Frank [Murray Bartlett] nella prima stagione, che apparirà questa volta», ha dichiarato Druckmann, lasciando intendere che il casting per il ruolo sia già stato completato.

«È un casting molto, molto interessante, e spero di poterne parlare presto». Druckmann e il co-showrunner Craig Mazin non hanno svelato ulteriori dettagli sull’identità del personaggio misterioso né su chi lo interpreterà.

Tuttavia, hanno fornito qualche anticipazione su altre scelte narrative, tra cui una rappresentazione di Abby (Kaitlyn Dever) meno muscolosa rispetto alla sua controparte videoludica.

Inoltre, la seconda stagione giocherà con la struttura temporale, adottando uno stile non lineare.

«Seguiremo la gestione del tempo del materiale originale, ma lo faremo in un modo che riteniamo più adatto alla serie», ha spiegato Mazin. «Quando dico che ‘giocheremo’ con il tempo, intendo dire che abbiamo fatto scelte precise per ottenere il massimo impatto narrativo».

Insomma, la seconda stagione di The Last of Us promette di essere ancora più ambiziosa, tra nuovi personaggi, scelte narrative audaci e inevitabili polemiche su Abby ed Ellie.

L’effetto sorpresa c’è, il talento pure, ma la vera domanda resta sempre la stessa: riusciranno a replicare la magia della prima stagione o cadranno nella classica trappola del “troppo e troppo in fretta”? Lo scopriremo presto.

The Last of Us Stagione 2 debutterà ad aprile su HBO, e Sky e Now per l'Italia, anche se una data precisa non è ancora stata annunciata (qui l'ultimo trailer).