La petizione per portare Starfield su PS5 è ancora viva

Starfield, il nuovo gioco sci-fi di Bethesda, sta per uscire ufficialmente, sebbene a quanto pare c'è ancora chi spera che il titolo possa vedere la luce su PS5.

Il titolo dai creatori di Skyrim, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), è infatti esclusiva assoluta per console Xbox (e PC).

Alcuni mesi fa, sul web era emersa un'improbabile petizione per rendere Starfield esclusiva PS5, nonostante il gioco non uscirà su piattaforma Sony.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che la petizione per portare il gioco su PlayStation 5 tenga ancora botta, più o meno.

In primo luogo, il titolo della petizione è «Make Starfield a PS5 EXCLUSIVE!!!!», che è impreciso perché non sarebbe comunque un'esclusiva se Bethesda lo rilasciasse improvvisamente su console Sony.

In secondo luogo, l'argomentazione si basa sull'ormai patetica console war che continua a palesarsi di tanto in tanto, con il firmatario che dichiara: «Per oltre un decennio i giochi Bethesda sono stati pubblicati su PlayStation. Su PlayStation funzionano meglio, girano meglio e vendono meglio. Xbox e in particolare Phill Spencer non hanno alcun diritto di toglierli da lì».

In terza battuta, la petizione ha raccolto solo 3.898 firme, il che non è certo fonte di ispirazione o di entusiasmo per Bethesda. Finora, questa settimana, 75 persone l'hanno firmata (al momento in cui scriviamo), dimostrando che ci sono molti giocatori a cui semplicemente non interessa che Starfield sia un'esclusiva Xbox.

Dopotutto, le esclusive non sono una novità: Marvel's Spider-Man 2 sarà solo per PS5, così come altri titoli come God of War: Ragnarok, sono stati rilasciati solo per PlayStation. Insomma, petizioni improbabili a parte, a ognuno il suo.

Parlando sempre del gioco, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ma non è tutto: un fan si sarebbe accorto di un particolare Easter Egg dedicato nientemeno che a The Elder Scrolls 6.

Per concludere, se state muovendo i primi passi nello spazio profondo del gioco Bethesda, non perdetevi le nostre guide dedicate al gioco.