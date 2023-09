Un fan di Starfield ha "scovato" The Elder Scrolls 6 nel gioco

Da pochi giorni ha avuto inizio la fase di Accesso Anticipato di Starfield, il nuovo titolo sci-fi di Bethesda, sebbene i fan hanno già iniziato a scovare chicche e curiosità.

Il progetto dai creatori di Skyrim, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), sembra stia convincendo un gran numero di giocatori.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, tra una storia di vita vissuta e l'altra, i fan di Starfield sono convinti di aver scoperto un simpatico Easter Egg di The Elder Scrolls 6 nel gioco.

Come riportato anche da GamesRadar, un utente Reddit ha scovato un supporto per pergamene piuttosto particolare nella Loggia, ossia il quartier generale della Constellation in Starfield.

Il portarotolo è sorretto da un libro intitolato "Great Expectations", il che non può essere un caso.

Si tratta sicuramente di uno scherzo sul fatto che The Elder Scrolls 6 sia sostenuto dalle "grandi aspettative" di moltissime persone in tutto il mondo.

Non possiamo quindi fare a meno di chiederci chi abbia messo questi oggetti di scena qui nella Loggia: si tratta di qualcuno che si dedicherà ora allo sviluppo di The Elder Scrolls 6 una volta terminato il suo periodo di lavoro sul nuovo RPG spaziale? Ce lo auguriamo davvero tanto.

Ad ogni modo, il titolo Bethesda si starebbe in ogni caso già rivelando un successo, visto che nella classifica dei titoli più venduti su Steam negli Stati Uniti occupa attualmente il primo posto, battendo Baldur's Gate 3.

Ma non è tutto: anche la media voto di Starfield su Metacritic è arrivata, e non sembra essere per niente male, relativamente a entrambe le versioni del gioco disponibili.