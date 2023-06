La petizione per rendere Starfield esclusiva PS5 è folle

Nelle ultime settimane ci è stato dato modo di ammirare tante novità sul gameplay di Starfield, kolossal Bethesda in arrivo il prossimo autunno.

Il gioco, previsto anche su Xbox Game Pass è sicuramente tra i più attesi dai giocatori.

Vero anche che il trailer gameplay ufficiale ha messo in mostra un progetto è particolarmente ambizioso, progetto che non arriverà su console PlayStation per via degli accordi di esclusività.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sul web era apparsa un'improbabile petizione per rendere Starfield esclusiva PS5.

La petizione è stata avviata su Change.org la scorsa settimana e finora è riuscita a raccogliere al momento in cui scriviamo solo 872 firme.

Il creatore ha dichiarato che «Xbox e i suoi 12 giocatori dedicati NON meritano Starfield né alcuna esclusiva», e ha aggiunto: «A meno che non vogliate vedere Starfield fallire ed essere il peggior pasticcio buggato possibile, DOVETE averlo su PlayStation».

Ovviamente, anche se questa petizione dovesse raccogliere migliaia di firme, non c'è alcuna possibilità che Bethesda abbandoni i suoi piani per portare il gioco su Xbox a favore di una versione per PS5 (il gioco è troppo avanti nello sviluppo per poterlo fare).

Vale anche la pena notare che, sebbene alcune firme siano state aggiunte per sostenere seriamente la causa, la maggior parte dei "sostenitori" sembra aver firmato semplicemente per prendere in giro la petizione stessa, come indicato dai commenti trovati nella sezione "motivi della firma". Insomma, un buon tentativo, ma anche no.

