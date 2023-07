La petizione per mantenere le serie di Crash e Spyro su PlayStation fallisce miseramente

La saga relativa all'acquisizione di Microsoft e Activision-Blizzard continua. L'accordo era originariamente previsto per giungere a una decisione definitiva questa settimana, ma a quanto pare non sarà così.

Difatti, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha annunciato su Twitter che la scadenza è stata rinviata fino al prossimo mese di ottobre, quindi sì, ci sarà ancora tempo per parlarne.

Uno dei principali punti di contesa riguarda il futuro della serie Call of Duty. È senza dubbio la punta di diamante di Activision, sebbene i fan PlayStation sono preoccupati per il futuro di diverse altre serie, tra cui Spyro The Dragon e Crash Bandicoot.

Microsoft non ha confermato i piani per Spyro e Crash, ma la coppia potrebbe diventare esclusiva per Xbox, cosa questa che ha scatenato l'ennesima petizione dei fan per far restare il duo su console PlayStation (via GamingBible).

Mesi fa un fan ha creato una petizione su change.org intitolata "Mantenete i giochi di Crash/Spyro come franchise multi-piattaforma".

«Non vogliamo che Crash e Spyro siano solo per Xbox. Ne abbiamo bisogno su tutte le console dove meritano di essere», recita la descrizione.

Purtroppo, a quanto pare, la petizione ha raccolto solo 69 firme, ma con la fusione ormai imminente, forse più fan si mobiliteranno (inutilmente, immaginiamo).

Insomma, ai fan irriducibili di Crash e Spyro non resta che fare spallucce, sperando in un'inversione di rotta, visto che di ufficiale al momento non v'è nulla.

Restando in tema, in una nuova intervista Bobby Kotick ha chiarito fino a quanto dura il suo contratto e il suo ruolo dopo l'acquisizione.

Nel frattempo, c'è stato un ultimo tentativo in extremis per bloccare l'accordo... da parte di alcuni fan. Una richiesta che è stata però respinta dalla Corte Suprema.

