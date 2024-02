Sì, Xbox a tema Palworld è ufficiale e potete averla gratis

Palworld è diventato un successo davvero fuori scala col passare delle settimane, tanto che ora Xbox ha deciso di fare una sorpresa niente male ai suoi giocatori.

Il titolo, che in molti hanno paragonato a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), è diventato uno dei giochi più giocati degli ultimi mesi.

Vero anche che il successo a tratti inaspettato di Palworld ha visto poi un drastico calo di giocatori, sia su PC che su console Xbox.

Ora, come riportato sui canali social di Xbox, l'iniziativa #PalworldXboxSweepstakes permette di avere la possibilità di vincere una Xbox Series S a tema Palworld.

Ma non solo: in palio ci sono anche 4 controller personalizzati e un codice Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi.

Non è necessario alcun acquisto, visto che oer partecipare è necessario effettuare solo le seguenti operazioni:

Creare un nuovo account o utilizzare un account esistente su X/Twitter

Seguire l'account @Xbox

Ritwittare il post promozionale contenente l'hashtag #PalworldXboxSweepstakes durante il periodo di partecipazione.

I retweet devono avere la stessa forma del tweet originale per poter ricevere una partecipazione.

Sempre da quello che è possibile leggere sul sito ufficiale dell'iniziativa, potete tentare la fortuna fino al 17 marzo prossimo.

Il potenziale vincitore sarà avvisato tramite DM su X/Twitter entro e non oltre quattordici giorni dall'estrazione con le istruzioni per la richiesta del premio, comprese le scadenze per l'invio. Saranno selezionati solo tre vincitori alternativi, dopodiché i premi non reclamati rimarranno non assegnati.

Restando in tema, continua la lotta di Palworld ai cheater, con il team di sviluppo che tenterà con delle soluzioni esterne per arginare la situazione.

Ma non solo: da poco un nuovo aggiornamento di Palworld è ufficialmente disponibile per il download: vediamo insieme le novità più importanti.

Infine, un fan ha rilasciato una nuova e interessante mod per Palworld che permette di giocare in prima persona a questo "clone" dei Pokémon.