La grafica di GTA 6 sarà uguale al trailer, per un ex Rockstar

È chiaro che i trailer devono essere sempre analizzati con le dovute precauzioni del caso, ma è altrettanto innegabile che quanto svelato nel primo video ufficiale di GTA 6 è particolarmente impressionante.

Il successore di GTA V (lo trovate su Amazon) era atteso dai fan da tantissimo tempo, come dimostrato dai record di visualizzazione distrutti in pochissimo tempo: pur non mostrandoci ancora alcun gameplay, le cutscene hanno però stupito positivamente pubblico e critica, al punto anche da far sollevare qualche preoccupazione sul loro effettivo stato al lancio.

È capitato più volte infatti nel scorso degli scorsi anni che un gioco è stato presentato con dettagli incredibili, per poi venire lanciato sul mercato "depotenziato": fortunatamente, pare che non dovrebbe essere questo il caso per GTA 6.

Come segnalato da IGN US, un ex sviluppatore di Rockstar New England ha voluto approfondire il trailer, sottolineando che quelle sono davvero cutscene in-game e che non c'è alcun "trucco" al riguardo.

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Mike York spiega che tutto quello che abbiamo visto di GTA 6 è stato mostrato in-game, senza alcuna pre-renderizzazione o artificio del caso:

«Questa è una cutscene in-game. Molti dei giochi che vedete sono realizzati con cinematic, tagliano su una scena e non è tutto in-game. È un po' pre-renderizzato e si riesce a capire. Ma tutto quello che vedete in un gioco di GTA è realizzato in-game. Ogni singola cutscene. Se vedete un edificio in profondità, potrete andarci, arrampicarvi e saltare via da esso. Questo gioco è molto elaborato. Per questo ci vuole così tanto a crearlo. [...] Quando giocherete questo gioco, avrà davvero questo aspetto. È davvero così. Sarà incredibile. Non vedo l'ora».

Secondo la testimonianza di Mike York, tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento sono cutscene effettivamente processate in-game: di conseguenza, se non dovessero esserci modifiche dell'ultima ora, questa è a tutti gli effetti la grafica di gioco di GTA 6.

Ovviamente, restiamo in attesa di vedere il gameplay vero e proprio per vedere se le promesse saranno mantenute e se, anche in questo caso, gli effetti grafici saranno impressionanti: vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori novità.

Ma se vi sentiste nostalgici, qualcuno ha deciso di ricreare il trailer di GTA 6 sfruttando la grafica di Vice City: decisamente impressionante l'evoluzione a livello tecnico di questi ultimi anni.

A tal proposito, c'è chi ha deciso di confrontare proprio questi due giochi, scoprendo qualche piccola sorpresa.