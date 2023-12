Il trailer di GTA 6 con la grafica di GTA Vice City vi farà sentire vecchi

Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer di GTA 6, confermando quello che molti speravano, ossia il ritorno a Vice City.

Il sequel di GTA V (che trovate in ogni caso su Amazon in versione current-gen) ci riporterà nella metropoli costiera ispirata a Miami.

Dopo aver analizzato la Vice City del 6 con quella del gioco originale, qualcuno ha ora deciso di andare ancora oltre.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, i fan hanno preso le immagini del nuovo trailer di GTA 6 e le hanno ricreate con quelle di GTA Vice City.

I ragazzi di Future Games Show hanno rifatto il Trailer 1 di GTA 6 utilizzando sequenze del tutto simili del Vice City originale.

Il video mostra esattamente quanta strada abbiamo fatto dai tempi delle palme e dei paesaggi urbani poligonali a 128-bit.

Naturalmente, non è possibile rifare l'intero trailer in GTA: Vice City, poiché è pieno di scene tagliate originali, ma il video include confronti shot-for-shot per alcuni dei luoghi principali, tra cui la spiaggia, la prigione, le navi, il nightclub, la stazione di servizio e il ritrovo sul tetto.

Grazie alla potenza di PS5 e Xbox Series X, Rockstar è in grado di popolare Vice City con un numero maggiore di oggetti.

In ogni scena, il gioco presenta infatti un numero molto maggiore di persone, auto, alberi, edifici, luci, ombre, nuvole e altro ancora.

Non per sminuire un vero e proprio classico, ma non c'è dubbio che il vecchio Vice City deve ormai prepararsi a lasciare spazio alla nuova generazione di GTA 6.

Il trailer, che è stato un successo assoluto, è quindi solo un assaggio di ciò che offrirà il gioco completo, in uscita nel 2025.

Nel mentre, sono in molti a voler rivedere il grande Tommy Vercetti nel nuovo GTA 6, anche fosse solo in un cameo.

Infine, facciamo il punto su tutte le informazioni già note per GTA 6, il prossimo episodio della serie Rockstar dei record.