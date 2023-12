GTA 6 ha già battuto Cyberpunk 2077, Zelda Tears of the Kingdom e Red Dead Redemption 2

GTA 6 si è finalmente mostrato con il primo trailer e sì, continueremo a parlarne per un po', anche perché già solo dal primo filmato Rockstar si può portare a casa i primi record, battendo alcuni tra i migliori e più chiacchierati videogiochi degli ultimi anni.

Tra cui, curiosamente, anche lo stesso Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon) di Rockstar, finora l'ultimo kolossal del team di sviluppo ad essere arrivato sul mercato.

Advertisement

Se, già nelle prime ore, il trailer di GTA 6 aveva mandato in tilt il mondo e collezionato alcuni record, con il passare del tempo ora c'è la certezza che il trailer di Grand Theft Auto VI è stato il trailer più visto nelle prime ore della storia dei videogiochi.

Come riporta IGN US, infatti, il primo trailer di Grand Theft Auto VI ha superato le 69.2 milioni di visualizzazioni nelle prime 15 ore (nel momento in cui scriviamo sono oltre 76 milioni), ed è un numero impressionante se paragonato ad altri videogiochi di grande richiamo.

Le visualizzazioni nelle prime ore hanno infatti superato le visualizzazioni dei relativi trailer di presentazione di Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tutte combinate.

Precisamente, il teaser trailer iniziale di Cyberpunk 2077 ha ottenuto 28.6 milioni di visualizzazioni, quello di Red Dead Redemption 2 un totale di 23.1 milioni e quello di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom un totale di 16.1 milioni. Un totale di 67.8 milioni di visualizzazioni contro i 69.2 di GTA 6 che, come vedete, stanno aumentando in maniera esorbitante.

E pensare che il trailer è stato pubblicato prima del tempo, come sapete, con un ennesimo leak per cui Neil Druckmann ha espresso parole di conforto per gli sviluppatori di Rockstar.

Un trailer che è interessante anche per la canzone utilizzata, ovvero "Love Is a Long Road" di Tom Petty, che potrebbe averci già raccontato qualcosa della storia di GTA 6.