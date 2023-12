Il confronto tra GTA 6 e Vice City nasconde qualche sorpresa

Pochi giorni fa Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer di GTA 6, gioco che ci farà finalmente tornare nella città di Vice City.

Il sequel di GTA V (che trovate in ogni caso su Amazon in versione current-gen) promette infatti di riproporci la storica metropoli costiera ispirata a Miami.

Il traile, che è stato un successo assoluto, ha mostrato un mucchio di location di Vice City, nello splendore della current-gen.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, i fan hanno preso le immagini del nuovo trailer di GTA 6 e confrontate con quelle del Vice City originale.

Inutile dire che il confronto vi farà sentire tutto il peso del tempo sulle vostre spalle, nostalgia a parte, inclusa qualche chicca niente male.

Alcuni luoghi iconici del vecchio gioco sono stati infatti ricreati più di 20 anni dopo, e la differenza è netta.

Ad esempio, un fan ha fatto dei paragoni tra GTA Vice City e la Washington Beach del 6. «E gli abitanti di Vice City hanno finalmente imparato a nuotare!» scrive un utente su Reddit.

Alcuni fan pensano addirittura di aver avvistato l'Ocean View Hotel nel trailer di GTA 6, che era il rifugio di Tommy Vercetti a Vice City.

Le scritte rosa al neon nel nuovo trailer costituiscono un paragone piuttosto convincente, ma d'altronde probabilmente non mancheranno in ogni caso nella ricostruzione di Vice City in GTA 6.

Ma non solo: nella foto di Vice City nel post di Reddit poco sopra, si può vedere una vecchia auto parcheggiata davanti all'hotel.

Gli utenti nei commenti ritengono di riuscire a scorgere la stessa vettura nel primo screen del trailer di GTA 6 e, se si guarda con attenzione, si può scorgere il tetto dell'auto piuttosto particolare vicino alla scritta rosa al neon.

Chissà se il nuovo gioco nasconderà altre chicche nascoste prese proprio da GTA Vice City, cosa di cui siamo pressoché certi.

Nel mentre, i fan si stanno divertendo a discutere dei dettagli del primo trailer, il quale non sembra aver lasciato per strada il classico senso dell'umorismo tipico della serie.

Ma non solo: sono in molti infatti a voler rivedere proprio Tommy Vercetti nel nuovo GTA 6, anche fosse solo in un cameo.

Dopo il reveal, facciamo il punto su tutte le informazioni già note per GTA 6, il prossimo episodio della serie Rockstar dei record.