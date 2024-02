La FTC attacca Xbox dopo i licenziamenti: "Promesse non mantenute"

L'inaspettata quantità di licenziamenti annunciata da Xbox e che ha colpito prevalentemente gli studi di Activision Blizzard, non risparmiando neanche Sledgehammer e Toys for Bob, era probabilmente destinata a non passare inosservata dal principale oppositore del maxi affare.

Ci riferiamo naturalmente alla Federal Trade Commission, l'ente antitrust degli Stati Uniti che ha cercato fin da subito ad opporsi all'acquisizione, anche se Microsoft ha poi ricevuto il via libera dal tribunale incaricato.

Tra le promesse fatte dalla casa di Redmond vi era anche la promessa che Xbox non si sarebbe intromessa negli affari di Activision Blizzard, sfruttando il gruppo per rafforzare solo ulteriormente la propria offerta di videogiochi e potenzialmente per il catalogo Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

I recenti 1900 licenziamenti sembrano però dimostrare proprio il contrario secondo la FTC che, come riportato da The Verge, è tornata prepotentemente all'attacco di Microsoft chiedendo seri provvedimenti.

La Federal Trade Commission sottolinea infatti che questi licenziamenti non solo sono una contraddizione di quanto dichiarando dalla stessa azienda come garanzie che non sarebbe stata un danno per gli sviluppatori, ma anche evidenziando che questo non favorisce il lavoro dello stesso ente antitrust, che sta ancora cercando di opporsi come può all'acquisizione.

Di conseguenza, l'ente antitrust chiede nuovamente di mettere in pausa l'acquisizione a causa delle promesse non mantenute: difficile che tale richiesta possa essere esaudita, ma la loro opposizione potrebbe spingere il tribunale a chiedere di vederci chiaro su questi licenziamenti di massa e capire se ci sia stata davvero qualche tipo di violazione.

Continueremo ovviamente a seguire con grande attenzione gli ultimi sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità sulla vicenda, augurandoci che nel frattempo non arrivino altri licenziamenti.

Xbox sta indubbiamente affrontando una settimana decisamente impegnativa, soprattutto a livello comunicativo, dopo che i rumor sulla rinuncia alle esclusive stanno facendo infuriare tantissimi appassionati.

Phil Spencer ha comunque evidenziato che sarà fatta chiarezza dalla prossima settimana, motivo per cui non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.