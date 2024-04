Quasi il 50% dei giochi più venduti del momento sono Fallout

I grandi eventi televisivi e cinematografici hanno sempre contribuito a spingere le vendite dei videogiochi originali, ma quello che sta succedendo con Fallout di Bethesda e la serie TV di Prime Video va oltre ogni aspettativa.

A beneficiarne più di tutti è indubbiamente Fallout 4 (lo trovate su Amazon), che sta vivendo letteralmente una seconda vita dopo la sua uscita nel 2015.

Insieme a Fallout Shelter che sta generando incassi considerevoli dopo tanti anni, Fallout 4 sta vivendo il suo miglior momento di sempre con un picco di ben 93.294 utenti collegati su Steam nelle scorse 24 ore.

Ma la saga di Fallout sta vendendo in generale tantissimo, come riporta Games Industry, la cui classifica riporta una presenza massiccia del franchise di Bethesda.

Le vendite del quarto capitolo in particolare sono aumentate di oltre il 7.500% su base settimanale in tutta Europa.

Indubbiamente gli sconti diffusi su tutte le piattaforme hanno aiutato a rendere popolare il franchise, ma la serie TV ha dato la spinta a questa rinascita del titolo post-apocalittico.

Guardate la classifica dei videogiochi più venduti dell'ultima settimana (in formato digitale e fisico):

Fallout 4 (Bethesda) Helldivers 2 (Sony) EA Sports FC 24 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Fallout 76 (Bethesda) Fallout: New Vegas (Bethesda) Fallout 3 (Bethesda)

Quasi il 50% dei videogiochi più venduti della settimana sono dei giochi della serie di Fallout.

La maggior parte delle vendite di Fallout 4 questa settimana sono avvenute su PC, rappresentando il 69% di tutte le vendite, mentre il resto è avvenuto su PlayStation e Xbox. Tuttavia, vale la pena notare che il gioco è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra (e che i dati non sono inclusi qui), nonché Amazon Luna.

Questo rinnovato interesse, e l'uscita della serie, ha portato Bethesda anche ad accelerare i lavori sull'update next-gen di Fallout 4, annunciato tanto tempo fa e arrivato in anticipo.