Xbox fonda un team per la preservazione videoludica: «È importante per tutti noi»

Sappiamo bene che oggi l'industria videoludica ha un enorme problema con la preservazione dei videogiochi: sulle nostre pagine abbiamo spesso riportato diversi esempi di service che, una volta chiusi, diventano solo dei "sottobicchieri costosi" — o letteralmente inutili se acquistati in digitale — o di diversi titoli che spariscono dagli store a causa di specifiche licenze scadute.

Un problema che può rendere davvero difficile recuperare alcuni videogiochi del passato che, a prescindere dalla loro effettiva qualità, dovrebbero essere preservati e trattati con lo stesso rispetto di altre forme d'arte, ma di cui spesso alle compagnie sembri importare poco o nulla.

Se in alcuni rarissimi casi, come accaduto per Knockout City, gli sviluppatori possono scegliere di far hostare direttamente ai giocatori i loro server dedicati per poter continuare a giocarci anche dopo l'end of service, nella maggior parte dei casi una chiusura significa che quel titolo sparirà dalla faccia della Terra.

E per rendere l'idea di quanto questo problema sia grave, di certo non solo da oggi, uno studio ha dimostrato che l'87% dei videogiochi classici di fatto non esiste più.

Fortunatamente sembra che Xbox sia una delle prime grandi aziende che ha intenzione di cambiare rotta e puntare in maniera ancora più forte non solo sulla retrocompatibilità, ma sulla preservazione videoludica in generale.

In un'intervista rilasciata a Windows Central, la presidente Sarah Bond ha infatti annunciato di aver creato un team dedicato proprio per questo tema, che sta molto a cuore alla divisione gaming di Microsoft e che dovrebbe interessare l'intera industria:

«Abbiamo fondato un nuovo team dedicato alla preservazione dei videogiochi, che è importante per tutti noi in Xbox e per l'industria stessa. Lo stiamo costruendo basandoci sulla nostra forte storia per i giochi in retrocompatibilità proposti ai nostri giocatori, e manteniamo l'impegno di portare avanti il nostro fantastico catalogo di giochi Xbox per far divertire anche le generazioni future».

Con Xbox One e soprattutto con Xbox Series X (la trovate su Amazon), Microsoft è stata indubbiamente una delle compagnie ad aver puntato maggiormente sulla retrocompatibilità dei videogiochi, quasi "costringendo" anche Sony ad adattarsi con PS5, dopo che in precedenza sosteneva di credere nel concetto di generazioni.

La fondazione di un team dedicato significa che gli sforzi della casa di Redmond andranno anche oltre quelli già visti, ma sembra che ne sapremo di più in occasione del prossimo Xbox Showcase previsto a giugno.

Siamo ovviamente molto curiosi di scoprire nel dettaglio quali saranno le mosse del nuovo team creato da Xbox, ma soprattutto ci auguriamo che ciò possa essere un primo grande passo in avanti per la preservazione videoludica in tutte le sue forme.

Ma come tutte le grandi manovre, dovremo avere pazienza e sperare che possa essere d'esempio. Ovviamente, vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.