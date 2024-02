La demo di Final Fantasy VII Rebirth si aggiorna a sorpresa: ecco le novità

Final Fantasy VII Rebirth ha dato a tutti i giocatori la possibilità di mostrare le sue potenzialità grazie alla demo uscita di recente e, neanche il tempo di esplorarla completamente, Square Enix ha deciso di aggiungere dei nuovi contenuti anche "esclusivi" per la demo.

Sarà senz'altro un modo per dare un po' di positività ai giocatori che, delusi dalle performance teniche della demo di Final Fantasy VII Rebirth, avranno almeno un altro motivo per tornare nella versione preliminare del prossimo titolo di Square Enix.

È la stessa azienda ad annunciare l'aggiornamento della demo che, a quanto pare, sarà davvero interessante da provare anche per questi fantomatici nuovi contenuti:

L'aggiornamento dlla demo sarà disponibile nella giornata del 21 febbraio 2024 dalle ore 13:00 e, oltre al miglioramento della fedeltà visiva della modalità Performance.

L'update si chiama "Dawn of a New Era" e vi permetterà di sperimentare un'area aperta vicino a Junon e include contenuti unici per la demo.

Cosa significa tutto questo? Lo scopriremo domani, è evidente.

Intanto fate molta attenzione a cercare informazioni su Final Fantasy VII Rebirth perché, come di consueto, in rete stanno già girando i primi spoiler relativi al titolo. State attenti ed evitateli.

Potete passare il tempo analizzando il videoconfronto relativo a Nibelheim, che alcuni fan hanno messo a confronto con l'originale scoprendo una fedeltà davvero straordinaria.

Se dopo la demo non vedere l'ora di buttarvi nel secondo capitolo della trilogia remake della settima fantasia finale (che fatica chiamarlo così!), sappiate che potete preordinarlo su Amazon al miglior prezzo in versione PS5.

Un progetto che diventa sempre più titanico ad ogni uscita e che, prima o poi, potrebbe inserire anche un inaspettato lieto fine nella storia di Cloud e dei suoi compagni di avventure. Di quale "lieto fine" si tratta, però, non è dato sapere al momento.