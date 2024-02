Final Fantasy VII Rebirth, il videoconfronto svela la sorprendente fedeltà di Nibelheim

Sembra proprio che Final Fantasy VII Rebirth non si prenderà solo delle libertà narrative ogni volta che lo riterrà necessario, ma raffigurerà in modo incredibilmente fedele anche alcune delle scene originali del gioco.

Il sequel di FF VII Remake (che potete prenotare su Amazon) vuole dunque accontentare sia i fan del videogioco originale che nuovi appassionati, proponendo sia scene estremamente familiari che momenti unici e inaspettati.

Advertisement

Grazie alla demo di Rebirth recentemente rilasciata su PlayStation Store, i giocatori hanno avuto la possibilità di provare in anticipo l'episodio di Nibelheim, uno dei momenti più iconici del videogioco originale che ci mostra Cloud e Sephiroth combattere fianco a fianco.

E anche se non avrebbe sfruttato le potenzialità di PS5, la demo ha mostrato ai fan un aspetto fondamentale: l'episodio di Nibelheim è stato ricreato in maniera estremamente fedele, dal primo all'ultimo momento.

GamesRadar+ segnala infatti un interessante videoconfronto realizzato dal content creator Final FanTV su YouTube: Final Fantasy VII Rebirth ha realizzato una trasposizione praticamente identica al capitolo originale, come potete vedere voi stessi nel video che vi allegheremo di seguito.

Considerando che Remake e tante altre aree giocabili in Rebirth non si sono mai fatte alcun problema a rivoluzionare ed espandere la narrativa, è decisamente curioso che questo flashback si sia rivelato quasi del tutto identico all'originale: sarà interessante capire se ci sarà una spiegazione nella trama stessa di gioco o se, più semplicemente, Square Enix ha ritenuto che non fosse necessario alcun miglioramento.

Ricordiamo che la demo non include soltanto il viaggio di Cloud e Sephiroth a Nibelheim, ma anche un minigioco musicale sullo stile della chitarra di The Last of Us Part 2, con il pianoforte di Tifa che ha già conquistato i fan.

Square Enix ha già svelato che Final Fantasy VII Rebirth si rivelerà un riavvio dell'universo narrativo: anche per questo motivo, l'incredibile somiglianza con il gioco su PS1 appare ancora più sorprendente.