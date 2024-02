Final Fantasy VII Rebirth, la demo vi ha deluso graficamente? Arriva la soluzione

Mancano poco più di due settimane al lancio di Final Fantasy VII Rebirth, ma l'uscita è stata anticipata da una demo giocabile gratuita.

Il gioco è infatti uno dei titoli più attesi di questo mese, e forse di tutto il 2024.

La demo è stata rilasciata solo pochi giorni fa, dandoci modo di saggiare la bontà del titolo.

Vero anche che, secondo alcuni, la demo di Final Fantasy VII Rebirth non sfrutta affatto le potenzialità di PS5: a quanto pare, però, è in arrivo la soluzione.

Square Enix starebbe infatti per pubblicare un aggiornamento che sistemerà la problematica grafica riscontrata dai giocatori.

Final Fantasy VII Rebirth riceverà quindi a breve miglioramenti alla qualità dell'immagine in modalità performance.

Questi miglioramenti arriveranno con l'aggiornamento Junon, in arrivo per la seconda demo prevista il 21 febbraio e presumibilmente anche per il gioco completo.

Secondo Digital Foundry, la demo base di Final Fantasy VII Rebirth ha infatti alcuni problemi piuttosto seri, dovuti forse allo "strascico" dell'utilizzo dell'Unreal Engine 4 che potrebbe aver limitato Square Enix nello sviluppo del titolo completo.

Non ci resta quindi che aspettare una manciata di giorni prima di scoprire come e in che modo Square aggiornerà la demo dal punto di vista grafico.

La demo gratuita vi permetterà di giocare l'episodio di Nibelheim, ossia il capitolo iniziale della storia, con la possibilità di utilizzare Cloud e Sephiroth in battaglia a vostro piacimento.

