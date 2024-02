Final Fantasy VII Rebirth, allarme spoiler: fate attenzione

Final Fantasy VII Rebirth vedrà la luce tra pochi giorni, sebbene a quanto pare sul web è già allarme spoiler.

Il titolo (che potete prenotare su Amazon) è infatti uno dei giochi più attesi di questo inizio 2024.

Square Enix promette un ambizioso mondo aperto che non solo rivaleggerà con i suoi contemporanei, ma mira a spingere Final Fantasy in avanti come franchise (e con grandi titoli ispiratori).

Ora, come riportato anche da The Gamer, mancano poco più di due settimane al lancio di Final Fantasy VII Rebirth, ma gli spoiler sono già trapelati su TikTok, Reddit e X/Twitter.

Come segnalato in primis da Kotaku, le fughe di notizie includono screen, clip video e importanti dettagli sulla trama.

Queste fughe di notizie sono nate su 4chan ma si sono poi diffuse a macchia d'olio.

Anche se non possiamo confermare che siano autentici, potrebbe valere la pena di disattivare le parole chiave e prendersi una pausa dai social se non si vuole che la storia venga rovinata.

Non è chiaro come questi filmati e screen siano stati acquisiti - se legittimi - ma alcuni giocatori potrebbero aver ottenuto copie del gioco in anticipo.

È una situazione che si è verificata più volte negli ultimi tempi: solo l'anno scorso, un 29enne è stato arrestato dopo aver trasmesso in streaming oltre 40 minuti di Starfield su YouTube, presumibilmente utilizzando una copia rubata.

Nel frattempo, è disponibile una demo su PS5: quindi, invece di rischiare di incappare in uno spoiler, potete sempre provarlo prima del lancio.

Leak a parte, abbiamo già avuto la possibilità di provare approfonditamente Rebirth per ben 3 ore: vi abbiamo raccontato com'è andata nel nostro provato.

Ma non solo: il director Hamaguchi ha anche spiegato che sia Cid che Vincent non saranno presenti in battaglia come personaggi ospiti di Final Fantasy VII Rebirth: ecco le sue parole.