La copertina di Final Fantasy VII Rebirth ha un significato preciso, lo spiega Square Enix

Il design è qualcosa che è sempre andato a braccetto con la saga di Square Enix, e Final Fantasy VII Rebirth non sarà da meno a partire già dalla cover art definitiva del gioco.

I videogiochi, come i libri, non si dovrebbero giudicare dalla copertina, ma quella del nuovo episodio della saga remake (che potete trovare in edizione fisica) di Final Fantasy VII è decisamente evocativa.

Un modo anche per dare una nuova identità visiva all'intero ritorno di Final Fantasy VII visto che, come è stato confermato di recente, il nuovo racconto della saga si unirà anche al lungometraggio animato Advent Children.

E mentre Final Fantasy VII Rebirth ci permetterà di risolvere un dubbio quasi eterno sul personaggio di Cait Sith, ora sappiamo anche perché è stata scelta quella precisa copertina per il gioco.

Questa, per l'esattezza:

Square Enix lo ha spiegato in una serie di post su X, illustrando il motivo per cui Cloud, Sephiroth e Zack sono in queste esatte posizioni.

La cover art immaginata da Tetsuya Nomura, direttore creativo di Final Fantasy, «rappresenta i tre mondi che formano l'asse della storia in Final Fantasy VII Rebirth», spiega Square Enix:

«Sephiroth è al centro, poiché rappresenta il mandante degli eventi del passato. Cloud e Zack sono ai lati poiché per rappresentare i loro destini distrutti da Sephiroth. L'immagine di sangue, fuoco e rosso che evoca Sephiroth, macchia il cielo e si diffonde nel mondo. Anche la sottile sfumatura rossa nel logo è ispirata alle stesse suggestioni.»

I cambiamenti alla storia originale di Final Fantasy VII vengono quindi raccontati anche a partire dalla copertina di Final Fantasy VII Rebirth, che di recente ha svelato anche la sua longevità definitiva.

Una bella storia, lunga, in un mondo davvero grande tanto che ci vorranno addirittura due Blu-Ray per contenere tutto quanto, come Horizon Forbidden West Complete Edition.