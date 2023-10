Quanto dura Final Fantasy VII Rebirth? Risponde Square Enix

Square Enix ha promesso un'esperienza ancora più corposa per il sequel di Final Fantasy VII Remake: tali aspettative dovrebbero essere mantenute non solo per i contenuti di gioco effettivi e nella narrazione, ma anche e soprattutto per la durata del titolo.

Il primo capitolo non era certamente un'esperienza di breve durata, ma pare che Final Fantasy VII Rebirth intenda allungare ulteriormente la longevità, proponendo un gameplay che terrà impegnati i suoi fan molto a lungo.

In un'intervista rilasciata alla BBC (via PSU), il game director Naoki Hamaguchi ha fatto chiarezza sulla durata effettiva di Rebirth, prendendo in analisi sia un gameplay con la sola campagna e quello per i fan completisti:

«Direi che facendo solo la storia, ci vorranno dalle 40 alle 50 ore per completarla senza fare altro. Ma oltre a questo abbiamo tantissimi contenuti secondari e di esplorazione nel mondo. In realtà, ci sono più contenuti secondari che per la storia principale. Quindi se vorrete fare tutto, andare in profondità, esplorare il mondo e scoprire ogni cosa, impiegherete facilmente più di 100 ore».

Se prendiamo in analisi la durata media di Final Fantasy VII Remake (via HowLongToBeat.com), sembrerebbe che Rebirth sia più lungo di almeno 10 o 20 ore rispetto al suo predecessore.

Una durata sicuramente considerevole e che conferma l'incredibile quantità di contenuti aggiunta da Square Enix nell'imminente esclusiva PS5, che ricordiamo sarà disponibile solo dal prossimo 29 febbraio 2024.

Ed effettivamente, il mondo di gioco sembra essere davvero immenso: uno degli ultimi video gameplay si è concentrato proprio sul semi-open world, particolarmente ampio e in cui i giocatori potrebbero facilmente perdersi.

Del resto, gli sviluppatori hanno già promesso che conterrà l'intera mappa di Final Fantasy VII, senza alcuna ulteriore limitazione.

Tuttavia, a differenza di Remake non dovrebbe arrivare nessuna espansione aggiuntiva: Tetsuya Nomura ha confermato che non è previsto alcun DLC per Final Fantasy VII Rebirth.