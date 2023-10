Final Fantasy VII Rebirth risolverà un dubbio eterno su Cait Sith

Nell'epoca passata dei videogiochi, quella che Final Fantasy VII Rebirth vorrà rievocare insieme a tutta la trilogia, c'è stato un periodo in cui i videogiocatori di tutto il mondo non avevano idea di come si pronunciassero i nomi dei personaggi.

Prima che il doppiaggio fosse diffuso anche nei videogiochi era impossibile sapere come si potessero chiamare realmente i nostri eroi e villain preferiti. Soprattutto in giochi come Final Fantasy VII (che continuerà con la saga remake su Amazon) dove a volte i nomi sono difficilmente riconducibili ad equivalenti del mondo reale.

Nomi come Cait Sith, che per il nostro Paese aggiungo un altro livello di difficoltà, sono spesso facilmente interpretabili in vari modi.

Quindi Final Fantasy VII Rebirth, oltre a rimettere in scena l'intera mappa del gioco originale, ci permetterà di rispondere ad una domanda decennale: come si pronuncia "Cait Sith" nel modo giusto?

Visto che è la prima volta, probabilmente, in cui sentiremo il nome di questo personaggio pronunciato da qualcuno ci ha pensato Square Enix a dare una mano:

We saw many of you were asking so we hope this helps! #FF7R pic.twitter.com/ZC4WAu9IpE — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) October 3, 2023

La pronuncia ufficiale è "Kate Sihth", che tradotta nei fonemi dovrebbe essere qualcosa come "cheit sit".

Magari qualcuno lo aveva azzeccato anche all'epoca e nel corso degli anni, ma ora sappiamo definitivamente come deve essere pronunciato il personaggio che farà il suo debutto con Final Fantasy VII Rebirth.

Un "debutto" che ovviamente è un ritorno, ma ci siamo capiti. Come quello di Vincent Valentine, il cui ruolo è stato recentemente spiegato da Square Enix e che, forse, non vi piacerà.

Continuiamo quindi a dare forma a questo secondo capitolo del progetto trilogia remake, dopo che è stato confermato che la storia arriverà a collegarsi anche al lungometraggio Advent Children.

Così come all'entità del progetto che, stando alle parole di Nomura, in questo caso non avrà dei DLC come successo per Remake.