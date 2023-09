Final Fantasy VII Remake, la trilogia si collegherà con Advent Children

La trilogia di Final Fantasy VII Remake non solo riscriverà la storia originale del titolo Square Enix, ma avrà l'obiettivo di riunificare tutte le altre insieme ad Advent Children, che diventerà parte integrante della narrazione.

Il discusso lungometraggio, che trovate anche su Amazon in versione Blu-Ray, diventerà parte della narrativa di questa nuova versione di Final Fantasy VII.

Advertisement

La storia di Advent Children è ambientata due anni dopo le vicende del gioco originale. Cloud gestisce un bar e un'agenzia di consegne (la Strife Delivery Service) insieme a Tifa, e viene attaccato dai Silver Haired Men, veri e proprio "figli" di Sephiroth... giusto per fare un giro largo e non spoilerare troppo la trama.

Già si era ipotizzato che il film avesse potuto ispirare Final Fantasy VII Remake, se non altro per l'estetica e il modo di raccontare i personaggi, ed ora si torna indietro in un certo senso.

In una recente intervista ad opera del Guardian con Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase di Square Enix, Nomura ha confermato che la storia del terzo capitolo della nuova trilogia remake si collegherà proprio al film di animazione.

Final Fantasy VII in questa versione remake ha introdotto anche molti spin-off e capitoli precedentemente usciti nella sua narrativa rivisitata, e ai due uomini di Square Enix è stato chiesto se anche Advent Children rientrerà tra i prodotti inseriti nella nuova storyline, oppure se verrà lasciato indietro.

Nomura lo ha confermato chiaramente:

«Se giocherete fino alla fine, si collegherà ad Advent Children, quindi non dovrete preoccuparti di questo.»

Non è chiaro dai commenti di Nomura quanto di Advent Children verrà adattato nei videogiochi, se ci saranno solamente riferimenti o addirittura personaggi giocabili dalla pellicola.

Da ciò che Nomura e Kitase fanno intendere nell'intervista, dichiara il Guardian, sembra che comunque gli eventi del film non saranno solamente di passaggio.

Continua quindi a delinearsi, seppure sommariamente, quella che sarà la storia di questa nuova trilogia, tra la parte finale di Rebirth già confermata e tutti i suoi contenuti.