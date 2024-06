La Banana di Steam è ufficialmente più popolare di Baldur's Gate 3

Difficile trovare parole per commentare il successo strabordante di Banana, l'omonimo videogioco (se così si può chiamare...) di Steam che ora è arrivato nella top 10 scalzando anche Baldur's Gate 3.

Stiamo parlando, lo ricordiamo, di un videogioco free to play in cui si clicca su un'immagine molto normale di una banana, e nient'altro. I clicking game non sono una novità su Steam, ma non tutti i clicking game arrivano a toccare vette di quasi 40mila giocatori simultanei in 24 ore.

Advertisement

Il motivo è dato da un mix di collezionismo e, a questo punto, un po' di delirio e voglia di novità.

C'è tutto un genere di videogiochi come Banana, in cui si possono collezionare facilmente degli oggetti Steam cliccando appunto su una semplice immagine.

A differenza delle carte collezionabili della piattaforma di Valve che si guadagnano semplicemente giocando, gli oggetti possono essere venduti in cambio di denaro per il portafoglio Steam, oppure scambiati. I loro prezzi possono variare in basi a vari fattori, perciò può capitare che possano essere rivenduti ad un prezzo anche elevato.

Questo ha portato Banana nella lista dei titoli più giocati di Steam e, quando pensavamo che le cose potessero essere tornati alla normalità, le banane si sono infilate nella top 10 dei titoli più giocati.

Come riporta Eurogamer, infatti, Banana è ora al nono posto nella classifica dei giochi più giocati di Steam in termini di picco di giocatori di tutti i tempi.

Con un picco di 884.469 fan delle banane e del potassio, il titolo ha superato il picco di videogiochi come Hogwarts Legacy e, al momento, ha sbattuto fuori Baldur's Gate 3 con i suoi 875.343 giocatori di picco.

Il tutto mentre Banana sta anche ricevendo delle recensioni molto positive, alla faccia di titoli come Starfield che stanno soffrendo il review bombing senza speranze.

Se volete divertirvi in altri modi con una banana, potete trovare tanti oggetti simili su Amazon a vario prezzo. Potreste anche comprarli.