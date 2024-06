Ricordate il gioco della banana di Steam? La situazione sta degenerando

Il mondo dei videogiochi è sempre in grado di generare storie surreali, perché il gioco sulla banana di Steam è diventato ufficialmente uno dei casi più grotteschi del momento.

Visto che potreste essere, beati voi, ignari di questa storia, facciamo un piccolo recap.

Banana, il videogioco in questione, è un videogioco free to play in cui si clicca su un'immagine molto normale di una banana, e nient'altro. I clicking game non sono una novità su Steam, ma non tutti i clicking game arrivano a toccare vette di quasi 40mila giocatori simultanei in 24 ore.

Il motivo di questo successo? Collezionismo.

All'interno di giochi come Banana, che a quanto pare fanno parte di un vero e proprio filone, è possibile ottenere degli oggetti semplicemente giocando (in questo caso cliccando) e rivenderli in cambio di denaro per il portafoglio di Steam. I loro prezzi possono variare in basi a vari fattori, perciò può capitare che possano essere rivenduti ad un prezzo anche elevato.

A quanto pare Banana non è affatto un fuoco di paglia perché, come riporta PC Gamer, il titolo è diventato uno dei più giocati di Steam.

Tra il 4 e 5 giugno, quindi pochi giorni fa, il numero di giocatori coinvolti nelle furiose sessioni di click sulle banane è salito vertiginosamente. Da 34mila giocatori simultanei ha iniziato a collezionare 25mila giocatori ogni 24 ore. Nella giornata di ieri, invece, Banana è arrivato a totalizzare 134mila giocatori simultanei in meno di 12 ore.

In questo momento, spiega PC Gamer, Banana ha 30mila giocatori in più rispetto a quelli che stanno attualmente giocando Elden Ring. Certo questi numeri cambieranno quando arriverà Shadow of the Erdtree, ma per ora siamo di fronte a qualcosa di straordinario, in ogni senso.

Se volete divertirvi in altri modi con una banana, potete trovare tanti oggetti simili su Amazon a vario prezzo.