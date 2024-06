Una banana sta spopolando su Steam, ma c'è un motivo (ed era meglio non saperlo)

Steam sa essere un luogo meraviglioso e tremendo, anche quando fa diventare Banana, un gioco in cui si clicca su una banana, un piccolo caso.

La storia di Banana è decisamente particolare e no, non è uno strano sequel di My Friend Pedro né una trovata stravagante di Devolver Digital, una volta tanto.

Advertisement

Banana è un videogioco free to play in cui si clicca su un'immagine molto normale di una banana, e nient'altro. I clicking game non sono una novità su Steam, ma non tutti i clicking game arrivano a toccare vette di quasi 40mila giocatori simultanei in 24 ore (SteamDB).

Nel momento in cui scriviamo è poco sotto a Cyberpunk 2077 e notevolmente sopra a Street Fighter 6, per intenderci.

Se già questo non fosse strano di suo, perché ricordiamo ci sono decine di migliaia di persone che cliccano su una banana, il report di PC Gamer ci spiega il motivo. E, forse, era meglio non saperlo.

C'è tutto un genere di videogiochi come Banana, che è molto reale e potete vedere proprio su Steam, in cui si possono collezionare facilmente degli oggetti Steam cliccando appunto su una semplice immagine.

A differenza delle carte collezionabili della piattaforma di Valve che si guadagnano semplicemente giocando, gli oggetti possono essere venduti in cambio di denaro per il portafoglio Steam, oppure scambiati. I loro prezzi possono variare in basi a vari fattori, perciò può capitare che possano essere rivenduti ad un prezzo anche elevato.

Forse avete capito come finisce la surreale storia del successo di Banana (che in questo momento ha 23,747 giocatori attivi), ma Robert Partyson, il creatore del primo gioco di questa serie ovvero Egg, ci spiega alcuni dettagli:

«Aprendo il gioco e giocando per un minuto, dopodiché ogni tre ore sarà possibile raccogliere una banana facendo clic. Dopo aver giocato per un'ora sbloccherai il raro drop pool che lascerà cadere una banana ogni 18 ore. Basta torna al gioco ogni 3-18 ore e fare clic una volta.»

Ci sono anche eventi speciali per banane rare, mentre le banane più comuni possono essere vendute per pochi centesimi al massimo, ma le più quotate arrivano anche a centinaia di dollari. La maggior parte delle offerte, in ogni caso, si aggirano intorno alle decine di dollari, ma fino a $80 in alcuni casi.

Di fatto, ci sono decine di migliaia di persone che stanno collezionando banane spendendo ore del proprio tempo cliccando su una jpeg di una banana, per poi rivenderle a qualche decina di dollari. Che dire?

Se volete divertirvi in altri modi con una banana, potete trovare tanti oggetti simili su Amazon a vario prezzo. Potreste anche comprarli.