Kingdom Hearts 4 è sparito, ma potrebbe tornare presto

Il reveal di Kingdom Hearts 4 sembra quasi un ricordo lontano di un'altra generazione, talmente tante sono le cose accadute da quando Square Enix l'ha mostrato per la prima volta ad oggi, ma l'attesa potrebbe finire presto.

Come riporta PlayStation Lifestyle, infatti, alcune voci di corridoio segnalano che Kingdom Hearts 4 potrebbe essere mostrato addirittura già a febbraio 2025.

La voce nasce da un video pubblicato da The Gamers Joint, in cui l'host afferma che Square Enix starebbe pianificando un proprio showcase, previsto proprio per il mese di febbraio.

L'annuncio dell'evento dovrebbe arrivare all'inizio del mese, e il fatto che Kingdom Hearts 4 sia sparito anche ai The Game Awards 2024 (che di annunci ne ha avuti eccome) rafforza l'ipotesi che Square Enix racconterà nuovamente il titolo in un suo evento dedicato.

Questo aggiornamento dovrebbe offrire uno sguardo sullo stato dello sviluppo del gioco e, si spera, anche una finestra di lancio. La previsione è che Square Enix voglia rivelare il gioco circa un anno prima della data d’uscita effettiva.

Come sempre bisogna specificare che si tratta di rumor non confermati, pertanto non ci resta che aspettare una conferma definitiva.

C'è da dire che Square Enix non ha grandi titoli all'orizzonte e sono pur sempre passati vari anni da quando l'abbiamo visto la prima volta, e il ritorno di Kingdom Hearts 4 non è così surreale come si possa pensare. Chissà se sarà davvero uno dei giochi di Nintendo Switch 2 come si è ipotizzato in passato.

Se non altro, Kingdom Hearts ha fatto molto bene anche ad altri videogiochi. Come la serie di Jak, che ha beneficiato di alcune soluzioni della saga di Square Enix.

La quale potete recuperare anche su Amazon, al miglior prezzo, se proprio avete voglia di cimentarvi nella scoperta di questo franchise gigantesco e ingarbugliato.