Jak 2 è migliorato tanto graficamente grazie a... Kingdom Hearts

Secondo un ex sviluppatore di Naughty Dog, l'originale Kingdom Hearts avrebbe influenzato la realizzazione di Jak 2, il popolare sequel d’azione dell'amata saga di casa PlayStation.

A rivelarlo con un simpatico tweet è stato Josh Scherr, che ha lavorato per oltre 21 anni presso Naughty Dog, e che ha raccontato in un recente post il curioso retroscena.

Scherr è stato il responsabile dell’animazione per le cut-scene per la trilogia di Jak and Daxter, e ha raccontato di come Kingdom Hearts abbia contribuito a una delle innovazioni principali di Jak 2: l’uso di modelli ad alta risoluzione per le cut-scene.

Nel primo episodio, infatti, Naughty Dog utilizzava gli stessi modelli sia per il gameplay che per le scene d’intermezzo, limitando il dettaglio dei personaggi.

Tuttavia, durante i lavori in corso sul secondo episodio, il team si imbatté in delle immagini di Kingdom Hearts e rimase stregato dalla sua qualità grafica, al punto che si decise di migliorare i modelli di Jak II per le scene animate del gioco.

«Abbiamo visto le immagini e ci siamo detti ‘oh, me**!a!’» ha scritto Scherr, sottolineando come inizialmente i personaggi di Jak II non avessero nemmeno un'articolazione per le dita. «A quel punto abbiamo creato modelli in alta definizione per le cut-scene. E lo abbiamo fatto senza che ci siano dei caricamenti visibili!».

Scherr ha inoltre condiviso un confronto tra i modelli delle cutscene di Jak 2 e l’aspetto di Tarzan in Kingdom Hearts, sottolineando quanto la fedeltà grafica fosse un elemento decisivo nel mercato dei giochi per PS2 – che in effetti consentì un grande balzo tecnico rispetto a quanto vedemmo all'epoca della prima PlayStation.

Jak 2 ha compiuto ventuno anni lo scorso 14 ottobre e ancora oggi è una tappa molto amata della storia di Naughty Dog. Da lì, la compagnia ha continuato a crescere, firmando saghe come Uncharted e The Last of Us.