Kingdom Hearts 4 potrebbe essere uno dei giochi di Switch 2

Mentre Nintendo Switch 2 è ancora un mistero, inizia a delinearsi la possibilità che tante nuove saghe arrivino sulla prossima console Nintendo, tra cui anche Kingdom Hearts 4 insieme a tutta la serie.

Come riporta My Nintendo News, infatti, Square Enix sembra aver intenzione di fare molti più progetti legati al franchise di Kingdom Hearts, con una serie di collaborazioni anche extra-videoludiche.

Advertisement

Nel contesto dei videogiochi, invece, il publisher vorrebbe aprire ancora di più le piattaforme su cui Kingdom Hearts è disponibile, sia per i capitoli attuali e futuri.

Dopo l'arrivo di tutta la saga su Steam a sorpresa, avvenuto nella giornata di oggi, secondo alcune indiscrezioni di insider ben informati nel mondo di Kingdom Hearts sarebbe proprio il quarto capitolo, insieme a tutta la saga, a comporre la lineup di Nintendo Switch 2 e del suo futuro prossimo.

Kingdom Hearts è per altro già disponibile su Nintendo Switch, ma in versione cloud. Pertanto questa sarebbe la prima versione fisica della saga di Square Enix disponibile sulla console della Grande N.

Con il supporto di un hardware che potrebbe essere anche più interessante del previsto, come è emerso dalle prime caratteristiche tecniche della console apparse fugacemente online.

Certo, prima bisognerebbe capire quando uscirà Kingdom Hearts 4 in generale.

Il titolo sembra effettivamente scomparso dal suo annuncio, con Square Enix in un totale e religioso silenzio che ha costretto i fan a farsi avanti per dire qualcosa al riguardo.

Non è neanche chiaro se il 2024 sarà o meno l'anno in cui vedremo l'atteso ritorno della saga di Sora e dei suoi compagni. Per quanto ne sappiamo sembra di no, visto che non ci sono piani reali per l'arrivo di Kingdom Hearts 4, al momento.

La saga di Kingdom Hearts si appresta quindi ad arrivare su sempre più piattaforme, e se volete recuperarla per l'occasione potete farlo tramite Amazon ad un prezzo ottimo.