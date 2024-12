The Game Awards 2024 ha battuto ancora i suoi stessi record

È calata la polvere sui The Game Awards 2024 e come di consueto è tempo di fare qualche calcolo, che consacrano l'edizione di quest'anno ancora una volta come una di quelle più importanti di sempre.

Geoff Keighley ha annunciato con entusiasmo che lo show per il decimo anniversario dei The Game Awards ha raggiunto un traguardo storico: ben 154 milioni di streaming globali, rendendolo lo spettacolo più seguito di sempre nella storia dell’evento.

L'edizione 2023 era stata a suo modo ottima dal punto di vista delle performance, sebbene la qualità dello show lasciasse decisamente a desiderare.

In un post su X, Keighley ha ringraziato il team, l’industria e i fan, sottolineando l'importanza del supporto ricevuto e il grande risultato ottenuto nel sondaggio dei fan, dove l’evento ha ricevuto una valutazione “A grade”.

Altri dati chiave dello show:

4 milioni di utenti simultanei di picco su Twitch e YouTube, con un aumento di oltre il 10% rispetto al record del 2023

di picco su Twitch e YouTube, con un aumento di oltre il 10% rispetto al record del 2023 Hashtag su X in crescita del 10%, con 6,79 miliardi di impression sui contenuti relativi all'evento e oltre 1,59 milioni di post pubblicati

Oltre 112 milioni di voti totali, inclusi quelli per il premio Players' Voice

«Non so come riusciremo a superare questo show, ma ci aspettano molte altre sorprese nel 2025», ha dichiarato Geoff Keighley nella condivisione dei dati dei The Game Awards 2024, che ha visto Astro Bot (lo trovate su Amazon) come assoluto vincitore.

L’edizione 2024 dei The Game Awards non solo ha celebrato i migliori titoli dell’anno, ma ha anche confermato il ruolo centrale dell’evento come punto di riferimento per l’industria e i giocatori di tutto il mondo, stavolta con un po' di consapevolezza in più.

Probabilmente è stato merito anche di una gestione più oculata dei toni e dei temi dello show, come vi abbiamo spiegato in un nostro SpazioGames Originals in cui abbiamo analizzato al comunicazione di Geoff Keighley e dei The Game Awards 2024.