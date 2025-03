Kaitlyn Dever sugli insulti per The Last of Us: «Renderò giustizia al personaggio»

Sfortunatamente ricordiamo ancora bene le critiche ricevute dall'attrice di Abby per The Last of Us Part II e a Kaitlyn Dever, che interpreterà il personaggio nella Stagione 2 della serie HBO, è pronta a dare il massimo e impattare le reazioni esagerate degli spettatori.

Ricorderete che Laura Bailey ha dovuto sopportare il proverbiale inferno prima, durante e dopo la lavorazione di The Last of Us Part II, con situazioni che si sono rivelate anche più complicate e riprovevoli del previsto.

Dever ha parlato della sua preparazione per il ruolo di Abby in un'intervista con ScreenRant durante il SXSW.

Pur essendo consapevole delle controversie legate al personaggio, l’attrice ha dichiarato di non voler dare troppo peso alle reazioni del pubblico e di concentrarsi invece sul lavoro con il team creativo.

«Beh, è ​​difficile non vedere queste cose su Internet», ha detto Dever parlando delle critiche mosse dalle persone online.

Tuttavia l'attrice è pronta e sicura della sua performance, al punto che si aspetta una ricezione meno estrema da parte del pubblico:

«È difficile non trattenermi dal guardarle ogni tanto, soprattutto quando si parla in questo, di sicuro. E voglio rendere giustizia a questo personaggio e rendere orgogliosi i fan portandola in vita in questo modo. Ma il mio obiettivo principale era solo la collaborazione tra Neil e Craig, e assicurarmi di arrivare davvero al nocciolo di chi è e cosa la spinge e il suo stato emotivo; la sua rabbia e la sua frustrazione e il suo dolore e tutto il resto. Volevo assicurarmi che fosse quello su cui concentravo la maggior parte delle mie energie.»

Questo è un approccio molto positivo da parte dell'attrice, anche perché sicuramente arriveranno dei commenti a dir poco sgradevoli.

Sappiamo per esempio che Dever non sarà muscolosa come Abby nel videogioco. C'è un motivo ben preciso per questa scelta, ma figuriamoci se i cosiddetti "fan" potranno capirlo immediatamente.

La Stagione 2 di The Last of Us di HBO arriverà tra pochissimo, e l'ultimo trailer ci prepara alle nuove puntate.