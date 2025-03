Il trailer di The Last of Us S2 ci prepara alla vendetta

L’attesa per il ritorno di The Last of Us è finalmente giunta a un punto di svolta. HBO Max e Sky hanno infatti rilasciato in contemporanea il nuovo trailer ufficiale dei nuovi episodi.

Questi offre un primo sguardo a ciò che ci attende nella seconda stagione dell’adattamento televisivo del capolavoro videoludico targato Naughty Dog (che trovate su Amazon).

Il debutto italiano è fissato per il 14 aprile 2025 su Sky e in streaming su NOW, data che i fan hanno già cerchiato in rosso sul calendario.

Dopo una prima stagione capace di conquistare pubblico e critica, The Last of Us si prepara quindi a esplorare nuovi orizzonti narrativi, riprendendo le vicende di Joel ed Ellie in un mondo devastato dal cordyceps.

Il trailer, denso di sequenze evocative e momenti di forte impatto emotivo, conferma che la serie continuerà a seguire la traccia del videogioco, introducendo elementi tratti da The Last of Us Part II.

Tra le novità più attese ci sono l’arrivo di Abby, un personaggio chiave nella seconda parte della storia, e il focus sulle Luccicole e il loro ruolo nello scenario post-apocalittico, oltre a vari personaggi meno noti ma non per questo meno interessanti.

Il filmato ci immerge immediatamente nell’atmosfera cupa e opprimente che ha reso l’opera di Naughty Dog un cult moderno. Ritroviamo Ellie, più matura e segnata dagli eventi, in cerca di risposte e vendetta.

Joel, interpretato ancora una volta da Pedro Pascal, sembra sempre più tormentato dalle scelte del passato, mentre il trailer suggerisce un'escalation di tensioni tra sopravvissuti e nuovi pericoli da affrontare.

Non mancano gli infetti, che torneranno a farsi sentire con la loro minaccia costante, ma ciò che emerge è soprattutto il lato umano della storia: la lotta per la sopravvivenza, il dolore della perdita e la ricerca di un significato in un mondo ormai sull’orlo del baratro.

Non è mai facile adattare un videogioco così narrativamente potente senza snaturarne l’essenza, ma Craig Mazin e Neil Druckmann hanno dimostrato con la prima stagione di saper camminare su una linea sottile tra fedeltà e libertà creativa.

Se il trailer è indicativo della qualità dei nuovi episodi, sembra che la serie continuerà a espandere e approfondire il mondo di The Last of Us senza tradire lo spirito originale.

Certo, il secondo capitolo del videogioco ha diviso i fan, e sarà interessante vedere come HBO gestirà la parte più controversa della trama. Ma una cosa è chiara: se avete amato la prima stagione e siete pronti a immergervi di nuovo in questo universo brutale e toccante, il 14 aprile sarà una data da non perdere.