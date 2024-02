The Last of Us Part 2, Laura Bailey svela ulteriori minacce ricevute per Abby

Questa notizia contiene spoiler molto importanti riguardo la storia di The Last of Us Part 2. Se non avete completato il titolo di Naughty Dog procedete con la lettura a vostro rischio e pericolo.

Con l'uscita di The Last of Us Part 2 Remastered, Naughty Dog ha pubblicato un documentario esteso che racconta la genesi, lo sviluppo e la pubblicazione del capolavoro uscito originariamente su PlayStation 4.

Con la pubblicazione di Grounded 2, anche il titolo si è aggiornato con altri contenuti per Ellie ed Abby, così come una serie di fix e aggiustamenti dal punto di vista tecnico.

Tuttavia la storia di The Last of Us 2 è stata piagata anche da una vicenda che, ancora oggi, continua a fare da eco per raccontare quanto i videogiocatori possano essere atroci e quanto l'abbiano dimostrato al lancio del gioco.

Parliamo ovviamente delle minacce di morte che Laura Bailey ha ricevuto per aver interpretato Abby che, come sapete, è al centro del twist più importante della storia: l'uccisione di Joel nelle prime ore.

Laura Bailey ha ricevuto per anni minacce gravissime, le ha raccontate in più di un'occasione ma all'interno del documentario ha svelato delle sfaccettature inedite e ancora peggiori, se possibili (tramite VGC).

L'attrice che ha interpretato Abby ha raccontato di aver dovuto coinvolgere subito le forze dell'ordine per evitare che i "videogiocatori" (usiamo le virgolette per queste persone) potessero raggiungerla e farle del male.

Questo perché, racconta Bailey, non solo lei è stata minacciata ma anche il suo figlio nascituro, come racconta in Grounded 2:

«Stavano minacciando mio figlio che è nato durante tutto questo e sì, è stato duro. Ma, sai, più di ogni altra cosa mi ha insegnato a mantenere le distanze.»

Laura Bailey si è infatti allontanata da qualsiasi social network dopo questa vicenda, e probabilmente dovrà farlo in futuro anche Kaitlyn Dever che interpreterà Abby nella seconda stagione di The Last of Us.

La speranza è che almeno la community videoludica possa crescere per l'uscita di The Last of Us Part III, di cui Neil Druckmann ha parlato di recente.

